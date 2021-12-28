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Предновогодние обряды: как проводить 2021 год

Предновогодние обряды: как проводить 2021 год

Проводить уходящий год так, чтобы в новом было больше удачи, помогут простые обряды. С их помощью каждый сможет настроиться на волну успеха и привлечь в жизнь благополучные перемены.


Время до Нового года летит незаметно, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не медлить и уже с сегодняшнего дня проводить ритуалы, способные привлечь счастье. Проводить 2021 год стоит в хорошем настроении, чтобы без сомнений попрощаться со всем, что мешает счастливой жизни.

Обряд на благополучие

Благополучие кроется в мелочах, и в преддверии Нового 2022 года стоит провести простой обряд, который поможет освободиться от всего лишнего и привлечь то, что действительно важно. Привлечь благополучие поможет тщательный разбор вещей и их сортировка. Все, что стало ненужным, нужно убрать из своего дома, чтобы выпустить новую энергетику, несущую позитив. Вещи не обязательно выбрасывать — им можно дать вторую жизнь, отдав на благотворительность. Во время передачи вещей про себя проговаривают:

«От старого жизнь освобождаю, новое привлекаю. Кому мои вещи пригодятся, тому и благополучием со мной делиться, весь год веселиться».

Если вещам суждено отправиться на помойку, то их выбрасывают, благодаря за службу, и уходят, не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая, пока не закроется дверь дома за спиной.


Предновогодний обряд на счастье

Счастливая жизнь невозможна, если в ней присутствуют дурные привычки и привязанности. За несколько дней до завершения 2021 года начинают освобождаться от всего, что мешает. Для того, чтобы вредные привычки больше не мучали, каждую из них записывают на отдельном листе бумаги, а затем поочередно сжигают их над пламенем белой свечи, приговаривая:

«Все, что счастью моему мешает, сжигаю, себя от негатива освобождаю. Пламенем свечи проблемы сжигаю, год с улыбкой и без груза провожаю».

Пепел собирают и смывают проточной водой, а свечу проносят по всем помещениям, оставляя в каждом по несколько минут для того, чтобы выжечь весь негатив. Завершив обряд, помещения проветривают.

Как проводить 2021 год и привлечь деньги

Для того чтобы долги и бедность не стали спутниками в новом 2022 году, из кошелька не глядя вынимают купюру и разменивают ее. Одну часть оставляют дома, чтобы деньги никогда не переводились. Вторую часть раздают на милостыню, а третью жертвуют на благотворительность. При этом мысленно проговаривают:


«Благом своим делюсь, себе малое оставляя, добрым людям большее отдавая. Кому деньги мои помогают, тот и сторицей мне их вернет».

Оставленную дома часть денег помещают в копилку или в кошелек и не тратят в течение всего года. Их можно заговорить на прибыль, чтобы всегда оставаться при деньгах.

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По материалам: dailyhoro.ru

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