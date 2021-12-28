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Разработчики Phantom проведут аукцион за право раннего доступа к приложению для iOS

Разработчики Phantom проведут аукцион за право раннего доступа к приложению для iOS


Оператор криптовалютного кошелька Phantom проведет торги за право доступа к бета-версии приложения для iOS в формате голландского аукциона. Ивент состоится на NFT-маркетплейсе Magic Eden 29 декабря в 00:00 (МСК).


[media=https://twitter.com/phantom/status/1475673765157629953?ref_src=twsrc%5Etfw]

Phantom — цифровой кошелек для активов на базе блокчейна Solana. В настоящее время он представлен в виде расширения для браузеров, однако в ноябре команда проекта анонсировала мобильное приложение. 


Разработчики выставят на продажу 7000 NFT. Торги начнутся с 8 SOL (~$1512), каждые десять минут цена будет снижаться на 0,25 SOL. Всю выручку, а также 10% дохода от вторичной продажи токенов направят в пользу некоммерческой организации Girls Who Code.


Победители аукциона получат доступ к бета-версии приложения на iOS. Чтобы пройти верификацию, необходимо будет подключить кошелек к сайту разработчиков. После этого система позволит принять участие в тестировании.


Команда также сообщила, что в открытом доступе приложение появится примерно через месяц. 


Напомним, в сентябре децентрализованную стриминговую платформу Audius интегрировали с Phantom.


В июле оператор цифрового кошелька привлек $9 млн в рамках раунда финансирования Серии A, который возглавила Andreessen Horowitz.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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