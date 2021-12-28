Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь

Вадим Карасев

50-летний Рики Мартин и его 37-летний супруг Джван Йосеф воспитывают четверых детей: 13-летних сыновей Маттео и Валентино, трехлетнюю дочь Люсию и двухлетнего сына Ренна. Всех детей родили суррогатные матери.

На днях пара поделилась редкими снимками своей дочери. Повод, чтобы показать подросшую девочку общественности, был более чем подходящий — их с Мартином дни рождения.

На фото Рики и Люсия прогуливаются по пляжу в Пуэрто-Рико.

У этой чудесной девочки день рождения в тот же день, что и у меня. Люсия Мартин-Йосеф, ты мой свет, мое вдохновение, моя мотивация. Ты главная в нашем доме, и мне это нравится. Люблю тебя всем сердцем,

— трогательно поздравил Мартин дочку.

Рики и Джван, которые женаты уже почти четыре года, не скрывают, что подумывают о пополнении в семье. Мартин признавался, что всегда мечтал о большой семье.

Мариана Панкина