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Рита Дакота была шокирована решением дочери

Рита Дакота была шокирована решением дочери
Певица Рита Дакота восхищена поведением дочери Мии.   Дочь артистка попросила отдать ее игрушки и одежду в детский дом. Трогательный разговор произошел, когда певица укладывала спать четырехлетнюю Мию. Рита рассказала дочери о существовании детских домов и предложила отдать туда некоторые игрушки, с которыми девочка уже не играет. На что девочка приняла решение отдать не только игрушки, но и одежду, которая ей уже мала. «У меня вчера с Мией состоялся удивительный разговор. Я просто не верила своим ушам🙈 Укладываю я, значит, малышку, укутав в одеялко и качая на ручках. Я глажу ее волосики, мы смотрим друг другу в глаза и беседуем: -Миюша, а давай мы соберём твои игрушечки, в которые ты уже не играешь и отдадим в детский дом? -А что такое детский дом? -Это такое место, где живут детки, у которых нету мамы…
Рита Дакота с дочерью Мия смотрит на меня несколько секунд, а потом тихонечко спрашивает: -А как они кушают? Они что, сами себе готовят? Если нет мамы, кто же их кормит? -Их кормят нянечки.. -Мама, давай тогда отдадим им вон ту коробку с моими старыми куколками, в которые я уже не играю. И ещё отдадим им всю одежду, которая на меня уже не налезает. И давай что-нибудь подарим этим нянечкам, они же очень устают столько готовить. Занавес. Мой ребёнок не стал жадничать, не стал выпрашивать себе взамен что-то, а сам придумал, что отдать и предложил мне конкретные идеи. Мия, ты космический человек! Спасибо тебе, что выбрала меня…🤍», — процитировала дочь певица в своем Instagram.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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