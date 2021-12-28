Рэй Далио назвал биткоин «альтернативными деньгами» и проявил интерес к NFT

Миллиардер Рэй Далио в ходе подкаста с Лексом Фридманом назвал биткоин «альтернативными деньгами» и рассказал об интересе к невзаимозаменяемым токенам (NFT).

По его словам, в ближайшие годы фиатные валюты ожидает серьезная конкуренция.

«Биткоин станет частью этого соревнования. Будет много различных денег, причем не только криптовалюты», – отметил Далио.

Он уверен, что свою роль в этой гонке сыграют и NFT. Миллиардер также заявил о желании купить невзаимозаменяемый токен.

Сам Далио предпочитает золото для хранения капитала, поскольку взаимодействия с драгоценным металлом сложнее отследить, чем движения биткоина в блокчейне.

По мнению миллиардера, цена первой криптовалюты не достигнет отметки $1 млн, поскольку тогда капитализация актива составит $20 трлн — вдвое больше, чем у золота.

Ранее Далио назвал фиатные деньги «мусором» и проблемным активом, а также раскрыл инвестиции в Ethereum и призвал диверсифицировать портфель.

Напомним, в декабре миллиардер заявил, что биткоин выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Он также отметил, что блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона.

В мае Далио рассказал о покупке биткоина, поскольку доллар США обесценивается, создавая привлекательные условия для инвестиций в криптовалюту.