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Рэй Далио назвал биткоин «альтернативными деньгами» и проявил интерес к NFT

Рэй Далио назвал биткоин «альтернативными деньгами» и проявил интерес к NFT


Миллиардер Рэй Далио в ходе подкаста с Лексом Фридманом назвал биткоин «альтернативными деньгами» и рассказал об интересе к невзаимозаменяемым токенам (NFT).


По его словам, в ближайшие годы фиатные валюты ожидает серьезная конкуренция.


«Биткоин станет частью этого соревнования. Будет много различных денег, причем не только криптовалюты», – отметил Далио.


Он уверен, что свою роль в этой гонке сыграют и NFT. Миллиардер также заявил о желании купить невзаимозаменяемый токен.


Сам Далио предпочитает золото для хранения капитала, поскольку взаимодействия с драгоценным металлом сложнее отследить, чем движения биткоина в блокчейне.


По мнению миллиардера, цена первой криптовалюты не достигнет отметки $1 млн, поскольку тогда капитализация актива составит $20 трлн — вдвое больше, чем у золота.


Ранее Далио назвал фиатные деньги «мусором» и проблемным активом, а также раскрыл инвестиции в Ethereum и призвал диверсифицировать портфель.


Напомним, в декабре миллиардер заявил, что биткоин выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Он также отметил, что блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона.


В мае Далио рассказал о покупке биткоина, поскольку доллар США обесценивается, создавая привлекательные условия для инвестиций в криптовалюту.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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