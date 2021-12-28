Российская команда Xbox представила балет на тему Halo Infinite





Российское подразделение Xbox представило необычное видео, в котором старается сочетать балет и Halo Infinite. Как отмечается в описании ролика, тем самым команда Xbox хотела показать «неощутимую на первый взгляд взаимосвязь двух разных пластов нашей культуры, имеющих гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд». Видео приурочено к скорому празднованию Нового Года.

Ниже можно посмотреть этот небольшой ролик, который идет 1,5 минуты. В ролике сольную балетную партию на саундтрек из Halo Infinite исполнила балерина Мариинского театра Анастасия Плотникова в Мраморном зале Константиновского дворца.

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Подробнее прочитать об этом мероприятии можно в блоге российского подразделения Xbox. Напомним, ранее зарубежные подразделения Xbox уже пытались объединить классическое искусство с Halo, представив огромное полотно на тему игры, которое создал британский художник Ива Трой.