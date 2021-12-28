Сепаратор: ручной или автоматический?

Роман Иванов

Качественный сепаратор для молока в Украине нужен всем владельцам молочных хозяйств. Даже если численность поголовья совсем незначительная, все равно сепаратор расширит ваши возможности. Получать можно будет не только жирное молоко, но и сливки, продукт обезжиренный. Если есть еще и маслобойка, то сможете делать масло. Но как выбрать сепаратор? Характеристик у устройства не так и много, но стоит о них рассказать.

Ручные и электрические сепараторы сливкоотделители?

Устаревшие, но и более дешевые модели сливкоотделителей — ручные сепараторы. Работать с ними не очень удобно. Нужно постоянно крутить рычаг, чтобы вращался барабан, и молоко разделялось на обрат и сливки в процессе работы. Есть более современные модели — автоматические (электронные). Здесь работа упрощена в несколько раз. Достаточно подключить сепаратор к розетке или удлинителю, нажать на кнопку пуска, и барабан сам начнет вращаться. Максимум — вам нужно будет придерживать устройство руками, чтобы оно не перевернулось в процессе работы.

Что еще учесть в момент покупки?

Есть еще одна характеристика, о которой не стоит забывать — материал корпуса и других запчастей сепаратора. Дольше всего служит нержавеющая сталь. Это самый надежный материал, который не окисляется из-за постоянного контакта с пищевой продукцией. Нержавейку также легко отмывать, чтобы убирать потеки молока и сливок после завершения сеанса работы.

Альтернативный, более дешевый вариант — пластик. Его используют для создания корпуса бюджетного сепаратора. Рекомендуем использовать его только в том случае, если не хотите переплачивать здесь и сейчас. Будьте готовы к тому, что через пару лет придется менять устройство на новую модель.

Где купить сепаратор в Украине?

Сепаратор-сливкоотделитель обязательно нужно купить на молочную ферму, если хотите создавать более сложную молочную продукцию, не ограничиваясь жирным молоком. С выбором модели тоже проблем возникнуть не должно. Как мы уже сказали, по всем показателям отечественный Мотор Сич вам должен подойти: и для небольших частных хозяйств, и для ферм малых-средних размеров.

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