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Сергей Соседов - биография и личная жизнь: семья, ориентация, дети, карьера (фото)

Сергей Соседов - биография и личная жизнь: семья, ориентация, дети, карьера (фото)
Изучая различные варианты биографии Сергея Соседова, можно заметить не всегда однозначное отношение к его творчеству. Этот талантливый человек известен в вариабельных амплуа – тележурналиста, ведущего, музыкального критика и сценариста. В каждом из них он – неожиданный, непредсказуемый и практически уникальный.

Кто такой Сергей Соседов



Его называют эпатажным, остроязыким, грозой знаменитостей и состоявшимся профессионалом. Даже утверждают, что по некоторым эпизодам жизни Соседова можно снимать комедии и трагедии. Но никто не может отрицать, что этот человек неоспоримо талантлив, своеобразен, стремится к самосовершенствованию и редко останавливается на достигнутом.

В биографии Сергея Соседова нередко говорят, что он является российско-украинским журналистом, так как он на протяжении 5 лет был в жюри программы на канале в Украине, и именно с этого момента желтую прессу стала интересовать его личная жизнь.


Для тех, кто недостаточно осведомлен о его высказываниях, можно перечислить несколько фактов:
тексты, написанные И. Кормильцевым для культовой группы «Наутилус Помпилиус», он назвал поэтической некондицией, напрочь отрицая их принадлежность к поэзии;
отрицал вокальные данные И. Салтыковой, А. Апиной и Е. Белоусова;
первую известность заработал на музыкальном шоу «Акулы пера», задавая участникам провокационные вопросы, на которые редко удавалось подобрать достойный ответ;
на украинском СТБ, как один из четырех судей резко и нелицеприятно отзывался о многих участниках;
после победы на Евровидении К. Вурст, выступил в защиту победителя на российском канале, заявив, что исполнителя следует оценивать не по сексуальной ориентации и костюмам, а по вокальным данным, и именно так и поступило жюри престижного конкурса.
З. Розенштейн, музыкальный продюсер: «Соседов – не столько резкий и справедливый человек, сколько предприимчивый бизнесмен, который зарабатывает деньги на собственном антипиаре. У него нет выигрышной внешности, при росте больше 189 он весит всего 60 с небольшим кг, нет вокальных данных и актерского таланта. Зато он мастерски владеет словом, умеет привлекать к себе внимание, уничтожать противника вопросами и вызывать на этом реакцию аудитории. Пиар и антипиар – это две стороны одной медали. Умело пользуясь ими, можно достичь поставленных целей».


Детство Сергея Соседова и начало пути к известности



Сергей Соседов родился в семье милиционера и инженера техника: начало биографии и личной жизни нынешнего скандально известного журналиста не предвещало такого развития сценария:
Отец, Василий Матвеевич, много лет отработал во внутренних органах и до преклонного возраста оставался в управлении по охране метрополитена, но через три года после выхода на пенсию умер от рака легкого.
Мать, Антонина Петровна, была инженером, занималась воспитанием двух сыновей – Владимира и Сергея.
Старший брат, Владимир Васильевич, тоже получил инженерное образование, в настоящий момент работает менеджером и продает сантехнику.
Сергей, который родился 53 года назад в конце весны, закончил общеобразовательную школу (и ДМШ по классу фортепьяно). Сначала он был курьером в ведомственном издании. Но постепенно стал приобщаться к журналистике, приобретать практические навыки.
В 21 год заслужил уважение коллег по перу тем, что первой публикацией опубликованной в «Гудке» было интервью с Э. Пьехой, которая пришла в восторг от интеллигентного юноши, его профессиональных качеств и даже отправила в редакцию письменную благодарность. 



Самосовершенствование



Биография Сергея Соседова – наглядная демонстрация отражено стремления к непрерывному росту, но не личная жизнь имеет к этому самое опосредованное отношение. Он:
с отличием получил профильное образование в самом известном московском университете;
ходил на лекции в музучилище и консерваторию, чтобы пополнить свой багаж теоретических и практических знаний;
пытался стать режиссером, посещая курсы в МИК.
Карьера, стартовавшая в заштатном «Гудке», постепенно набирала обороты. Он прошел путь от внештатного корреспондента, до эксперта и музыкального редактора, обозревателя ежемесячного журнала «Хит-парад», автора сценария и ведущего шоу, которое шло на ДТВ. Позднее он заявит во всеуслышание не только о своей нетрадиционной ориентации (что было бы категорически невозможно в советское время), но и о том, что он не стремился сделать карьеру, просто работал, а она сама его нашла.


Продвижение к известности



Факт, что известный журналист все еще проживает в скромной двушке с престарелой матерью, мог бы вызвать недоумение, если бы не грандиозный скандал и нелицеприятные обвинения в адрес правительства, которые последовали за крупной потерей. По разным данным, Сергей потерял то ли десять, то ли пятнадцать миллионов, которые он копил на приобретение недвижимости в банке «Югра». Государство выплатило компенсацию в размере десятой части накопленного, но сам журналист утверждает, что деньги ему никогда не падали с неба, и второй раз собрать такую сумму у него уже не получится.

Перечисление многочисленных мест работы и проектов можно счесть востребованностью, но при внимательном рассмотрении оказывается, что самым продолжительным периодом на одном месте, было членство в жюри на украинском телеканале. Есть должности, которые он занимал несколько месяцев, один-два года.

Сейчас в биографии Сергея Соседова наметились позитивные изменения, но место проживания и личная жизнь пока остаются без изменений. В сентябре текущего года он стал ведущим ток-шоу на НТВ, а месяцем позже получил приглашение принимать участие в работе жюри проекта «Х-фактор», но уже на центральном канале Республики Беларусь.



Особенности семейного бытия



Семья музыкального критика – это его мама, фотографии с которой иногда появляются в гламурных журналах. С братом он практически не поддерживает отношений из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Некоторые биографы стыдливо обходят этот факт молчанием, но сам Сергей неоднократно ее афишировал, и это было задолго до того, как его отследили с украинцем Дмитриченко на отдыхе в Сиджесе. Он говорил, что его никогда не преследовали и не увольняли из-за этого ни с одного места работы. Окружающие люди считали это своеобразной изюминкой.

Можно найти утверждения, что у журналиста были отношения и с женщинами, но отыскать документальные подтверждения невозможно. Его не напрягает отсутствие жены, своих партнеров он старается не демонстрировать, но не отказывает себе в удовольствии делать комплименты мужчинам-участникам шоу и телепрограмм. Неоднократные заявления о желании завести ребенка от суррогатной матери, быстро превратились в разговоры о серьезности этого шага и необходимости все обдумать, как только Лера Кудрявцева представила ему девушку, готовую стать суррогатной матерью для его будущего малыша.


Последние высказывания Соседов сделал о Пугачевой и Ротару, но в свое время от него доставалось не только Валерии, но и Киркорову и другим исполнителям. Единственная певица, о которой он отозвался несколько благоприятно, была уже давно не поющая Н. Королева.

Злые языки поговаривают, что он пытался нарастить мышечную массу в тренажерном зале, но врач сказал, что это невозможно из-за генетики.



Итоги

Сергей Соседов – журналист, телеведущий, автор сценариев и газетных статей, член жюри популярных проектов:
Он простого происхождения (из семьи милиционера и инженера), но не скрывает своей нетрадиционной ориентации.
Любит эпатировать публику, задавать неожиданные, и не всегда корректные вопросы.
Заявляет, что не стремился делать карьеру, она сама его отыскала.
В 2021 начал работу в новом проекте на НТВ и в жюри «Х-фактор», на белорусском телеканале.
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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