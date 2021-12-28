Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)

Известные факты из биографии Сергея Жорина

Стремительный карьерный рост

Известные личности обратившиеся к Сергею Жорину

Как складывается личная жизнь адвоката

Сергей Жорин входит в список самых известных адвокатов Москвы, экспертно выполняющий свои обязанности. Из-за репутации, созданной благодаря громким делам о разводах звезд и работе с государственными организациями, Сергей Жорин не стремится рассказывать подробности своей биографии и личной жизни. Так он старается защитить от излишнего внимания всех близких ему людей.Сергей Жорин предпочитает умалчивать многие моменты из своей биографии, если они не касаются непосредственно работы и репутации. Все, что не касается карьерного роста и успешных дел, остается в тени. Единственное, что адвокат не может скрыть - это особенности своей личной жизни, которая всегда на виду у любопытствующих.Сергей Жорин родился 5 июня 1978 года в г. Москва в небольшой и не богатой семье, состоящей из родителей и брата. Завершив обучение в школе, он поступил в МГИУ, твердо решив получить юридическое образование. Получив диплом в 2002 году, он продолжил совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию:Успешно защитил степень кандитата юридических наук при МГИУ.Получил втрое высшее образование в Российском институте государственных регистраторов при Минюсте РФ в 2007 г.Это позволило целеустремленному адвокату улучшить свои коммуникативные навыки и построить карьеру, о которой мечтают многие начинающие юристы.Сергей Жорин еще с первого курса знал, чего хочет. Поэтому при получении второго образования он объединил усилия с талантливыми юристами и основал независимую коллегию адвокатов “Жорин и партнеры”, существующую и в 2021 году. Стремительный старт позволил ему очень быстро занять значимое место в юридической сфере.Первыми делами Жорина стало оформление сделок по недвижимому имуществу. Успешное использование законодательства в пользу клиентов привело к тому, что ему поручили решить спорные вопросы при регистрации международного “Дома музыки”. А затем стали привлекать к составлению документов при регистрации гос.учреждений. Такие проблемные и требующие особого внимания объекты недвижимости стали одним из шагов Жорина в выстраивании успешной карьеры адвоката.В дальнейшем Сергей Жорин решил не останавливаться на достигнутом и не стал узкоспециализированным специалистом и брался за любые дела и споры, которые можно решить юридическим путем.Так он стал востребованным специалистом по бракоразводным процессам среди людей с различным финансовым положением. А также профессионалом в области оформления документов и разрешения спорных вопросов в таких областях, как налогообложение, финансовая, хозяйственная и административная деятельность. При этом, Жорин имеет опыт ведения как самых простых дел с вынесением решений в общей юрисдикции, так и представляет интересы своих клиентах в арбитражных и даже третейских судах в РФ. В настоящее время он входит в число юристов, помогающих Администрации Президента Российской Федерации и федеральным министерствам в лаконичном составлении правовых актов и документов.Первым серьезным делом Сергея Жорина стало помощь в оформлении всех необходимых с юридической точки зрения документов для коммерческого банка “Кодекс”. Именно тогда он смог показать себя как грамотного специалиста и привлек внимание известных компаний.И даже работая на государство и помогая в решении вопросов российским звездам, музыкантам, спортсменам и блогерам, Сергей Жорин не забывает о благотворительности. Если дело интересное и требует нестандартных решений, он может взяться за него на безвозмездной основе.И если Сергей Жорин предпочитает умалчивать о многих моментах в своей биографии и особенностях построения личной жизни, то о своих победах в судебных делах он рассказывает с большим удовольствием. И даже если Жорин не выставляет их на показ, это делают за него журналисты, привлеченные новым скандалом знаменитостей.Среди его клиентов встречаются медийные персоны: звезды шоу-бизнеса в области музыки и кино, известные блогеры, владельцы крупного бизнеса. И успешно завершенные дела приводят к тому, что между адвокатом и его клиентами завязываются дружеские отношения, длящиеся годами.Первым громким делом Сергея Жорина стала защита интересов продюсера Бари Алибасова в 2009 году, убежденного, что опубликованная на популярном сайте информация порочит его имя и честь. В результате владельцы сайта, допустившие публикацию статьи, где продюсера называют «татаро-казахским гастарбайтером», проиграли. А клиент Жорина получил компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Такая сумма стала беспрецедентной, а выигранное адвокатом дело привлекло к нему очень многих именитых клиентов.Следом за Бари Алибасовым к юристу обратилось около 500 человек из 25 000 пассажиров из аэропорта Шереметьево с претензией к авиакомпании “Аэрофлот”. Они были недовольны задержкой вылета на двое суток из-за погодных условий и требовали полного возврата средств за билеты. Юрист сумел урегулировать все споры без обращения в суд, учитывая требования каждого пассажира.После этих громких дел к Сергею Жорину стали обращаться клиенты, которым надо было легко и без потерь выйти из сложной ситуации. Среди них были:певица София Ротару, которая подозревала в мошенничестве своего концертного директора Ольгу Конюхину и сумела доказать ее вину, получив компенсацию в размере 7 млн рублей;режиссер церемонии “Золотой граммофон” Марина Яблокова, оскорбленная Филипом Киркоровым и добившаяся публичных извинений и компенсации морального ущерба в приятном денежном эквиваленте от певца;в 2010 году певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, получившие компенсацию в размере 1,7 млн рублей в качестве моральной компенсации за оскорбительные комментарии в Сети, а затем компенсацию от клиники пластической хирургии, использующей фото Валерии для привлечения клиентов;поэт-пессенник, киноактер и сценарист Илья Резник, принявший решение развестись с супругой без потери творчески заработанных денег;певец Юрий Антонов, подавший в суд за избиение;художник Никас Сафронов, обвиненный в изнасиловании певицы Мэри Восканян и оправданный из-за клеветы;в 2013 году певец Витас, сбивший велосипедиста и устроивший ДПС с участием еще двух автомобилей, который получил предупреждение и выплатил штраф в 100 000 рублей;Евгений Петросян, желающий вернуть утерянное вследствие бракоразводного процесса имущество.Благодаря такой известности Сергей Жорин тоже приобрел популярность, став медийной личностью. Он принимал участие в таких популярных телешоу, как “Пусть говорят” и “На самом деле”. А в 2018 году пришел на передачу “Модный приговор” вместе с матерью, чтобы помочь ей сменить стиль одежды со спортивного на более модный и современный.А затем он снова доказал, что стал профессионалом, нацеленным только на положительные для клиентов результате. Ведь после небольшого перерыва он выиграл громкое дело, и помог бывшей супруге футболиста Дениса Глушкова отсудить приличные алименты на содержание ребенка.Затем он выступил в качестве защитника фигуристки Марины Анисиной, начавшей бракоразводный процесс с Никитой Джигурдой и выигравшей суд в своих интересах.Такой скандальный и часто освещаемый в прессе успех сделал Сергея Жорина очень успешным и значимым в юриспруденции человеком. И послужило тому, что адвоката пригласили на семинары Роспотребнадзора в качестве спикера. А также стал приглашенным (постоянным) гостем радиопередачи “Эхо Москвы”.Весной 2021 года Сергей Жорин стал адвокатом рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), обвиненного в пропаганде наркотиков в клипе “Розовое вино - 2”. Он настаивал на том, что в творчестве исполнителя молодежной музыки нет ничего противозаконного. Также он оказал помощь блогеру Эдварду Билу, устроившему серьезную аварию в Москве.О личной жизни Сергея Жорина известно намного больше, чем о других аспектах его биографии. На пике своей карьеры он женился на известной журналистке Кате Гордон, но брак продлился недолго. Они расписывались в 2011 и в 2014 годах, а затем, не сумев преодолеть конфликты, разводились. В этом браке в 2012 году у адвоката родился первенец Даниил. Как после высказывалась его супруга, отношения в семье были напряженными из-за тяжелого характера юриста.Во время второго развода адвоката с Катей Гордон в прессе появились домыслы о том, что виновницей раздора стала экстрасенс Джули Ванг. Однако, эти слухи были опровергнуты, так как обе стороны заявили, что между ними нет ничего, кроме дружбы.В 2015 году юрист попробовал завязать отношения с коллегой Натальей, но они не увенчались успехом. Он переключился на актрису и телеведущую Екатерину Гусеву и через год ухаживаний сделал ей предложение. Однако, не ответив публичным отказом в 2016 году, героиня нового романа все же не решилась идти под венец.Через год у Сергея Жорина завязались новые отношения, но уже со спортсменкой. Чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рагозина ответила на ухаживания адвоката, а в 2017 году ответила согласием на предложение создать крепкую семью.Сергей Жорин смог найти вторую половинку и продолжает строить адвокатскую карьеру, помогая клиентам справиться с непростыми ситуациями. Хотя, по его же словам, на третьем курсе ВУЗа Жорин не предполагал, что сможет стать настолько успешным и сделать карьеру. Теперь же он остается одним из востребованных юристов среди известных личностей, потому что умеет хранить секреты, доверенные ему клиентами.Сергей Жорин предпочитает не рассказывать лишнего о фактах из своей жизни, чтобы защитить семью от нападок со стороны недовольных клиентов. Это вполне естественное поведение для юристов, ведущих такие громкие дела.