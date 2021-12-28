Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Сегодня, 06:40
Сергей Жорин входит в список самых известных адвокатов Москвы, экспертно выполняющий свои обязанности. Из-за репутации, созданной благодаря громким делам о разводах звезд и работе с государственными организациями, Сергей Жорин не стремится рассказывать подробности своей биографии и личной жизни. Так он старается защитить от излишнего внимания всех близких ему людей.
Известные факты из биографии Сергея Жорина
Сергей Жорин предпочитает умалчивать многие моменты из своей биографии, если они не касаются непосредственно работы и репутации. Все, что не касается карьерного роста и успешных дел, остается в тени. Единственное, что адвокат не может скрыть - это особенности своей личной жизни, которая всегда на виду у любопытствующих.
Сергей Жорин родился 5 июня 1978 года в г. Москва в небольшой и не богатой семье, состоящей из родителей и брата. Завершив обучение в школе, он поступил в МГИУ, твердо решив получить юридическое образование. Получив диплом в 2002 году, он продолжил совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию:
Успешно защитил степень кандитата юридических наук при МГИУ.
Получил втрое высшее образование в Российском институте государственных регистраторов при Минюсте РФ в 2007 г.
Это позволило целеустремленному адвокату улучшить свои коммуникативные навыки и построить карьеру, о которой мечтают многие начинающие юристы.
Стремительный карьерный рост
Сергей Жорин еще с первого курса знал, чего хочет. Поэтому при получении второго образования он объединил усилия с талантливыми юристами и основал независимую коллегию адвокатов “Жорин и партнеры”, существующую и в 2021 году. Стремительный старт позволил ему очень быстро занять значимое место в юридической сфере.
Первыми делами Жорина стало оформление сделок по недвижимому имуществу. Успешное использование законодательства в пользу клиентов привело к тому, что ему поручили решить спорные вопросы при регистрации международного “Дома музыки”. А затем стали привлекать к составлению документов при регистрации гос.учреждений. Такие проблемные и требующие особого внимания объекты недвижимости стали одним из шагов Жорина в выстраивании успешной карьеры адвоката.
В дальнейшем Сергей Жорин решил не останавливаться на достигнутом и не стал узкоспециализированным специалистом и брался за любые дела и споры, которые можно решить юридическим путем.
Так он стал востребованным специалистом по бракоразводным процессам среди людей с различным финансовым положением. А также профессионалом в области оформления документов и разрешения спорных вопросов в таких областях, как налогообложение, финансовая, хозяйственная и административная деятельность. При этом, Жорин имеет опыт ведения как самых простых дел с вынесением решений в общей юрисдикции, так и представляет интересы своих клиентах в арбитражных и даже третейских судах в РФ. В настоящее время он входит в число юристов, помогающих Администрации Президента Российской Федерации и федеральным министерствам в лаконичном составлении правовых актов и документов.
Первым серьезным делом Сергея Жорина стало помощь в оформлении всех необходимых с юридической точки зрения документов для коммерческого банка “Кодекс”. Именно тогда он смог показать себя как грамотного специалиста и привлек внимание известных компаний.
И даже работая на государство и помогая в решении вопросов российским звездам, музыкантам, спортсменам и блогерам, Сергей Жорин не забывает о благотворительности. Если дело интересное и требует нестандартных решений, он может взяться за него на безвозмездной основе.
Известные личности обратившиеся к Сергею Жорину
И если Сергей Жорин предпочитает умалчивать о многих моментах в своей биографии и особенностях построения личной жизни, то о своих победах в судебных делах он рассказывает с большим удовольствием. И даже если Жорин не выставляет их на показ, это делают за него журналисты, привлеченные новым скандалом знаменитостей.
Среди его клиентов встречаются медийные персоны: звезды шоу-бизнеса в области музыки и кино, известные блогеры, владельцы крупного бизнеса. И успешно завершенные дела приводят к тому, что между адвокатом и его клиентами завязываются дружеские отношения, длящиеся годами.
Первым громким делом Сергея Жорина стала защита интересов продюсера Бари Алибасова в 2009 году, убежденного, что опубликованная на популярном сайте информация порочит его имя и честь. В результате владельцы сайта, допустившие публикацию статьи, где продюсера называют «татаро-казахским гастарбайтером», проиграли. А клиент Жорина получил компенсацию за моральный ущерб в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Такая сумма стала беспрецедентной, а выигранное адвокатом дело привлекло к нему очень многих именитых клиентов.
Следом за Бари Алибасовым к юристу обратилось около 500 человек из 25 000 пассажиров из аэропорта Шереметьево с претензией к авиакомпании “Аэрофлот”. Они были недовольны задержкой вылета на двое суток из-за погодных условий и требовали полного возврата средств за билеты. Юрист сумел урегулировать все споры без обращения в суд, учитывая требования каждого пассажира.
После этих громких дел к Сергею Жорину стали обращаться клиенты, которым надо было легко и без потерь выйти из сложной ситуации. Среди них были:
певица София Ротару, которая подозревала в мошенничестве своего концертного директора Ольгу Конюхину и сумела доказать ее вину, получив компенсацию в размере 7 млн рублей;
режиссер церемонии “Золотой граммофон” Марина Яблокова, оскорбленная Филипом Киркоровым и добившаяся публичных извинений и компенсации морального ущерба в приятном денежном эквиваленте от певца;
в 2010 году певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, получившие компенсацию в размере 1,7 млн рублей в качестве моральной компенсации за оскорбительные комментарии в Сети, а затем компенсацию от клиники пластической хирургии, использующей фото Валерии для привлечения клиентов;
поэт-пессенник, киноактер и сценарист Илья Резник, принявший решение развестись с супругой без потери творчески заработанных денег;
певец Юрий Антонов, подавший в суд за избиение;
художник Никас Сафронов, обвиненный в изнасиловании певицы Мэри Восканян и оправданный из-за клеветы;
в 2013 году певец Витас, сбивший велосипедиста и устроивший ДПС с участием еще двух автомобилей, который получил предупреждение и выплатил штраф в 100 000 рублей;
Евгений Петросян, желающий вернуть утерянное вследствие бракоразводного процесса имущество.
Благодаря такой известности Сергей Жорин тоже приобрел популярность, став медийной личностью. Он принимал участие в таких популярных телешоу, как “Пусть говорят” и “На самом деле”. А в 2018 году пришел на передачу “Модный приговор” вместе с матерью, чтобы помочь ей сменить стиль одежды со спортивного на более модный и современный.
А затем он снова доказал, что стал профессионалом, нацеленным только на положительные для клиентов результате. Ведь после небольшого перерыва он выиграл громкое дело, и помог бывшей супруге футболиста Дениса Глушкова отсудить приличные алименты на содержание ребенка.
Затем он выступил в качестве защитника фигуристки Марины Анисиной, начавшей бракоразводный процесс с Никитой Джигурдой и выигравшей суд в своих интересах.
Такой скандальный и часто освещаемый в прессе успех сделал Сергея Жорина очень успешным и значимым в юриспруденции человеком. И послужило тому, что адвоката пригласили на семинары Роспотребнадзора в качестве спикера. А также стал приглашенным (постоянным) гостем радиопередачи “Эхо Москвы”.
Весной 2021 года Сергей Жорин стал адвокатом рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), обвиненного в пропаганде наркотиков в клипе “Розовое вино - 2”. Он настаивал на том, что в творчестве исполнителя молодежной музыки нет ничего противозаконного. Также он оказал помощь блогеру Эдварду Билу, устроившему серьезную аварию в Москве.
Как складывается личная жизнь адвоката
О личной жизни Сергея Жорина известно намного больше, чем о других аспектах его биографии. На пике своей карьеры он женился на известной журналистке Кате Гордон, но брак продлился недолго. Они расписывались в 2011 и в 2014 годах, а затем, не сумев преодолеть конфликты, разводились. В этом браке в 2012 году у адвоката родился первенец Даниил. Как после высказывалась его супруга, отношения в семье были напряженными из-за тяжелого характера юриста.
Во время второго развода адвоката с Катей Гордон в прессе появились домыслы о том, что виновницей раздора стала экстрасенс Джули Ванг. Однако, эти слухи были опровергнуты, так как обе стороны заявили, что между ними нет ничего, кроме дружбы.
В 2015 году юрист попробовал завязать отношения с коллегой Натальей, но они не увенчались успехом. Он переключился на актрису и телеведущую Екатерину Гусеву и через год ухаживаний сделал ей предложение. Однако, не ответив публичным отказом в 2016 году, героиня нового романа все же не решилась идти под венец.
Через год у Сергея Жорина завязались новые отношения, но уже со спортсменкой. Чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Наталья Рагозина ответила на ухаживания адвоката, а в 2017 году ответила согласием на предложение создать крепкую семью.
Сергей Жорин смог найти вторую половинку и продолжает строить адвокатскую карьеру, помогая клиентам справиться с непростыми ситуациями. Хотя, по его же словам, на третьем курсе ВУЗа Жорин не предполагал, что сможет стать настолько успешным и сделать карьеру. Теперь же он остается одним из востребованных юристов среди известных личностей, потому что умеет хранить секреты, доверенные ему клиентами.
Сергей Жорин предпочитает не рассказывать лишнего о фактах из своей жизни, чтобы защитить семью от нападок со стороны недовольных клиентов. Это вполне естественное поведение для юристов, ведущих такие громкие дела.
По материалам: Клео