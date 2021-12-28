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Шура шокировал организаторов шоу

Шура шокировал организаторов шоу
46-летний певец Шура находился в неадекватном состоянии на съемках. Артист в 2007 году участвовал в шоу «Ты — суперстар!». Тогда удача улыбнулась Азизе. В 2021-м Шура стал участником музыкального конкурса «Суперстар! Возвращение». Он вместе с Виктором Салтыковым одержал победу. Организаторы натерпелись с эпатажным вокалистом.  Медведев в прошлом имел серьезные проблемы с запрещенными веществами и алкоголем. Певец не завязал с пристрастиями. «Шура весь проект находился «в коме». Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем... В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то. С этим Шурой такого натерпелись на «Суперстаре!», что не передать словами. Редакторы каждый раз боялись, что он сорвет съемки. К нему даже приставили врача. Он его пичкал чем-то, Шура на какое-то время трезвел и шел на сцену. А на следующий съемочный день всё повторялось заново. Все артисты, которые участвовали в конкурсе, это видели. Муки адские», — цитирует инсайдера «Собеседник».
Шура Звезда 90-х Вика Цыганова также боролась за победу в шоу, но не смогла достичь цели. Она подтвердила, что Шура чувствовал себя плохо. Уроженка Хабаровска подчеркнула, что спиртное за кулисами употреблял не только Медведев. «Его будили, потому что он был в другом состоянии просто. Не всегда «свеж», так скажем. И редакторы об этом говорили. Просто надо следить за своим образом жизни, чтобы не обращаться к врачам. От очень многих артистов несло алкоголем на съемках. Не буду говорить, от кого именно. Я сейчас вам говорю об этом, и снова меня крайней выставят. Мне искренне жаль, по-христиански, этих людей. У каждого есть шанс исправиться, стать лучше, сделать выбор: пить или не пить. Им сочувствую искренне и от души», — отметила Вика.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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