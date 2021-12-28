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SKODA KODIAQ – комфортный семейный кроссовер

Один из самых ходовых семейных кроссоверов в России – Skoda Kodiaq, которая находится в списке 25 самых популярных машин среди отечественного рынка автомобилей.

Популярность Шкоды Кодиак обуславливается комфортным передвижением транспорта, большим пространством внутри салона и отличными характеристиками, которые делают данную модель Skoda одной из самых выдающихся за всю историю создания автомобилей. Все комплектации Шкоды Кодиак можно просмотреть на сайте официального дилера Skoda в Курске.

Надежный и безопасный автомобиль

Шкода Кодиак 2021 года обладает двигателем в 150-125 лошадиных сил, которые обеспечивают безопасный и плавный проезд на любой территории. Skoda Kodiak подходит не только для поездок в городской среде, но и на бездорожье. Также данная модель Skoda обладает механической коробкой передач, которая помогает водителю полностью контролировать автомобиль и настраивать его «под себя».

Одной из важнейших особенностей экстерьера машины Skoda Kodiaq является как раз ее внешний вид. Уникальная отделка, изысканное выполнения деталей и элегантные изгибы – каждая деталь внешней отделки Шкоды Кодиак говорит о том, что это надежный автомобиль, который обладает высокой мощностью и силой.

Комплектация Шкоды Кодиак

Если вам необходимо купить Шкоды Кодиак, следует учитывать, что с ней в базовом комплекте идут штампованные колесные диски диаметром в семнадцать дюймов. В случае если пользователю необходимы легкосплавные диски, их можно установить за дополнительную плату. Светодиодные устройства, датчики дождя, противотуманные осветители, цветной и сенсорный дисплей навигатора (маршрутного компьютера) и не только – все это приобретается для новой Skoda Kodiaq отдельно.

Однако в этом есть явный плюс: любой пользователь данного мощнейшего семейного кроссовера в мире автомобилей сможет настроить аппарат полностью под себя, избегая ненужных устройств под руками.

В «стандартном» наборе новейшей Шкоды Кодиак 2021 идет улучшенная система аудио оборудования, которая подразумевает собой четыре колонки, установленных по «углам» салона, позволяя оборудовать автомобиль стерео-звуком и комфортным звучанием как низких, так и высоких частот. Теперь владельцам автомобиля не обязательно докупать другую аудиотехнику для комфортного прослушивания любимой музыки, поскольку Skoda Kodiaq имеет отличное оборудование для этого. Также в Кодиак 2021 заранее установлено климатическое оборудование.

# Авто

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