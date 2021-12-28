СМИ: страдающий деменцией Джек Николсон доживает "последние печальные дни"

Вадим Карасев

84-летний Джек Николсон в последнее время практически прекратил появляться на публике. Страдающий деменцией артист доживает "последние печальные дни", сообщает Express.

По данным инсайдера, близкого к семье актера, знаменитый Джек Николсон уже не выходит из своего дома — за артистом ухаживают дочь и сын.



"Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким", — отметил источник.



Как отмечается, Джек Николсон общается со своей семьей, наверстывая упущенное. У знаменитости проблемы со здоровьем. По данным издания, Джек Николсон доживает "последние печальные дни" в своем особняке в Лос-Анджелесе.

Джек Николсон является актером с самым большим числом номинаций на "Оскар". Артист уже давно оставил карьеру в кино — последняя картина с его участием вышла на экраны в 2010 году.

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