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Создатели Ryse: Son of Rome и Crysis заметно расширяются для работы над AAA-игрой

Создатели Ryse: Son of Rome и Crysis заметно расширяются для работы над AAA-игрой


Студия Crytek хорошо известна по играм серии Crysis и проекту Ryse: Son of Rome, который был стартовым эксклюзивом Xbox One и в течение долгого времени являлся одним из наиболее привлекательных графически проектов консоли Microsoft. Давно ходят слухи, что студия Crytek в некотором виде работает над продолжением Ryse: Son of Rome, но официально это не подтверждено.

Но с сайта Crytek стало известно, что работа над некой «неанонсированной AAA-игрой» в студии ведется. На данный момент подробностей об игре нет, но СМИ обратили внимание, что команда Crytek заметно расширяется, приглашая несколько десятков специалистов в разных областях — от менеджеров проектов до графических дизайнеров.

Отметим, что последний, к текущему моменту, релиз студии Crytek — это игра Hunt: Showdown, которая недавно получила крупное обновление с улучшениями для Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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