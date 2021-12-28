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Создатели Splitgate не считают Halo Infinite своим конкурентом

Создатели Splitgate не считают Halo Infinite своим конкурентом


Шутер Splitgate летом этого года стал одним из неожиданных открытий для сотен тысяч игроков. Проект изначально должен был выйти в июле, но после открытого бета-теста разработчики поняли, что сервера не справляются с количество желающих поиграть, и они перенесли релиз на август. Сейчас проект в стадии «бета-версии на неопределенный срок», недавно разработчики привлекли серьезную сумму к своему проекту, и у них большие планы по развитию игры.

Релиз Halo Infinite, как считают некоторые игроки и журналисты, мог заметно снизить аудиторию Splitgate, поскольку игры, в некотором роде, довольно похожи. Однако, разработчики отмечают в интервью порталу theloadout, что они не видят конкуренции в Halo Infinite, поскольку на рынке мало аренных шутеров. Об этом рассказал Ян Пру, генеральный директор 1047 Games:

Я действительно рад, что [Halo Infinite] доступна. Я искренне думаю, что в конечном итоге Halo Infinite и Splitgate помогут друг другу. Я думаю, что сейчас так много шума и так много королевских битв, и [эти две игры] привлекают людей к жанру ареновых шутеров. Знаете, есть много детей, которые никогда не играли в Halo, верно? Многие дети никогда не играли в Quake или Unreal Tournament. Они никогда не играли в такую ​​игру. И я считаю, что знакомство с этим — это просто хорошая вещь для жанра в целом.

Ян Пру отмечает, что с момента запуска Halo Infinite, эксклюзивного для Xbox и PC, количество игроков Splitgate на консолях PlayStation выросло.

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По материалам: newxboxone

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