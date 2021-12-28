Создатели Splitgate не считают Halo Infinite своим конкурентом





Шутер Splitgate летом этого года стал одним из неожиданных открытий для сотен тысяч игроков. Проект изначально должен был выйти в июле, но после открытого бета-теста разработчики поняли, что сервера не справляются с количество желающих поиграть, и они перенесли релиз на август. Сейчас проект в стадии «бета-версии на неопределенный срок», недавно разработчики привлекли серьезную сумму к своему проекту, и у них большие планы по развитию игры.

Релиз Halo Infinite, как считают некоторые игроки и журналисты, мог заметно снизить аудиторию Splitgate, поскольку игры, в некотором роде, довольно похожи. Однако, разработчики отмечают в интервью порталу theloadout, что они не видят конкуренции в Halo Infinite, поскольку на рынке мало аренных шутеров. Об этом рассказал Ян Пру, генеральный директор 1047 Games:

Я действительно рад, что [Halo Infinite] доступна. Я искренне думаю, что в конечном итоге Halo Infinite и Splitgate помогут друг другу. Я думаю, что сейчас так много шума и так много королевских битв, и [эти две игры] привлекают людей к жанру ареновых шутеров. Знаете, есть много детей, которые никогда не играли в Halo, верно? Многие дети никогда не играли в Quake или Unreal Tournament. Они никогда не играли в такую ​​игру. И я считаю, что знакомство с этим — это просто хорошая вещь для жанра в целом.

Ян Пру отмечает, что с момента запуска Halo Infinite, эксклюзивного для Xbox и PC, количество игроков Splitgate на консолях PlayStation выросло.