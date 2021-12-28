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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 называют Game Pass главным событием игровой индустрии в 2021 году

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 называют Game Pass главным событием игровой индустрии в 2021 году


В 2021 году разработчики из студии GSC Game World в рамках конференции Xbox на E3 показали первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и объявили дату релиза проекта — 28 апреля 2022 года. Сразу после релиза игра будет добавлена в подписку Game Pass, и ее выход запланирован пока только на Xbox Series X | S и PC.

Директор GSC Game World Евгений Григорович в рамках интервью Mezha ответил на вопрос, что он считает главным событием в игровой индустрии в 2021 году, и какую игру он мог бы назвать главной в этом году:

Меня, как опытного разработчика стратегий в реальном времени, очень поразила Age of Empires 4. В этой игре очень много крутых и свежих жанровых идей и решений. Я вижу, как много скрытой работы сделали ребята из Relic Entertainment и World’s Edge, и искренне советую эту игру всем любителям жанра. Особенно ее командный сетевой режим.

Из, так сказать, событий хочу отметить очень динамичную и гибкую стратегию Microsoft с подпиской Game Pass. Они изменяют отношение к развлечениям, открывая много новых игр, которые могли остаться неизвестными широкой общественности. Пользователи могли их пропустить, но благодаря подписке могут «бесплатно» попробовать эти проекты и открыть для себя новые жанры. Посмотрим, что из этого выйдет.

Напомним, что сама подписка Game Pass была запущена еще в 2017 году, но за последние годы она сильно развилась — библиотека игр стала заметно шире, подписка добралась до PC и предлагает теперь игрокам больше преимуществ.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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