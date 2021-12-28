Стиль зумеров и тиктокеров: если бы наши звезды попали на советский новогодний утренник — Снежинки и Снегурочки на новый лад

Вадим Карасев

Год снова был непростым, но проводить его предлагаем все-таки на позитиве. Ведь предновогоднее время еще с детства было связано с ощущением беззаботности и ожиданием чуда, когда родители укутывали свою "снежинку" или "зайчика" потеплее и отвозили на елку. Признаемся, что и сегодня иногда хочется просто поводить хоровод, а потом разбирать шоколадный подарок, а не вот это вот все. А потому нашу рубрику "Стиль зумеров и тиктокеров" сегодня завершаем шутливой зарисовкой на тему, как выглядел бы утренник зумеров в декорациях советской елки (и кто из старших к ним присоединился бы). Распределение ролей, каким его видит редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова, — в нашем материале.





Даня Милохин в роли Снежинки

Инфантильный образ Даня эксплуатирует намеренно и весьма успешно, так что сомнений нет — перед нами настоящая "снежинка". Да и со льдом Милохин уже "подружился" на телешоу, так что явно будет в своей стихии. Для выступления на табуретке тиктокер может позаимствовать один из главных тематических хитов — песню "С Новым годом, крошка" группы "Мумий Тролль", с которой Милохин недавно спелся. Других рождественских снежинок у нас для вас нет, но хотя бы у Дани будет пристойная песня для Деда Мороза.





Даня Милохин





Филипп Киркоров в роли Деда Мороза

Впрочем, наш Дед Мороз наверняка предпочел бы что-нибудь из собственного репертуара — по совместительству ведь король эстрады как-никак. Киркоров не стареет душой и тянется к молодежи. На светских мероприятиях (вспомним дорожку "Премии Муз-ТВ") он окружен ими ну точно как добрый дедушка с мешком подарков — ребятней. Да и гримировать его почти не придется — седину Киркоров прятать перестал и красный халатик у него точно найдется.





Филипп Киркоров

Клава Кока в роли Лисички

Во-первых, выяснилось, что Клава, похоже, действительно любит оранжевый цвет — нарядов в этом оттенке из ее инстаграма хватит на настоящий предновогодний чес по елкам. Ну а во-вторых, только рыжая-бесстыжая может рассчитывать поехать на "Евровидение" — конкурс, конечно, фриковатый, но все-таки вокальный. Спросите вот хоть у Левы Би-2 — на днях в телеграме как раз завирусилось видео с его реакцией на пение Клавы.





Клава Кока





Дина Саева в роли Зайчика

На советских елках зайчиками были в основном мальчики, но Дина привыкла идти против традиций. К тому же с возрастом ушки как часть костюма как раз переходят к девочкам — не будем забывать о символе Playboy. Обложки эротического журнала в этом году расходились среди молодых и независимых женщин на ура — подарок самим себе сделали Настя Ивлеева, Клава Кока и бывшая жена Ильи Прусикина из Little Big Ирина Смелая. Пока Дина, видимо, приценивается, предлагаем ей пробник узнаваемого "плейбоевского" образа.





Дина Саева

Виктория Шелягова в роли Снегурочки

Конечно, Деду Морозу нужна помощница — какая елка обходится без Снегурочки. На эту роль без проб утверждаем Викторию Шелягову. Постановка у нас, как видите, малобюджетная, а Виктория, как и Филипп Киркоров, может прийти в своем. Как говорится, разбудите нас в России хоть на Новый год, хоть на Масленицу, а Виктория Шелягова в кокошниках и сарафанах будет гулять где-то в Мандрогах, Холуе или, на худой конец, на балу у Петра Аксенова. Мало что уже дает чувство стабильности в этом мире, но на Викторию тут можно положиться.





Виктория Шелягова





Валя Карнавал в роли космонавтки

Честно говоря, в роли космонавтки теперь может оказаться кто угодно. Но так как на Юлию Пересильд в этой роли мы уже насмотрелись, то начнем собирать для Первого канала новый экипаж.

На рубеже 1950—1960-х образы покорителей космоса были необычайно популярны на детских утренниках — все грезили далекими галактиками, ну а уж после полета Юрия Гагарина каждый мечтал стать космонавтом. А мода, как известно, циклична — меняются лишь кумиры. Чтобы стать ближе к космонавтике на рубеже 2021 и 2022 годов, можно просто нарядиться актрисой в скафандре.





Валя Карнавал





Ольга Бузова в роли Белочки

"Почему белочка фиолетовая?" — спросите вы. Ну, не сомневаемся, что Ольга просто стремится быть в тренде и выбрала "шкурку" в самом модном оттенке будущего года. А потом, как мы знаем, иногда не так-то просто найти ответ даже на самый простой вопрос. В общем, давайте спорить о цвете белок с теми, кто уже перестал пить коньяк по утрам.





Ольга Бузова





Моргенштерн в роли Кощея (и немного Колобка)

В этом году наш герой зачах над златом — златом, потраченным на празднование Дня Победы. Комментарии рэпера обернулись скандалом. Извинившись за них, Моргенштерн в итоге все-таки поспешил убраться в Тридевятое царство после обвинений в торговле наркотиками. В общем, теперь его жизнь в "ламбе", "ламба" — в Дубае, Дубай — в ОАЭ (впрочем, к чему уточнения — этот маршрут чиновникам и так хорошо знаком, вот то ли дело деревня Холуй). А с Дубая выдачи нет (но корпоративы там, к счастью, есть). Короче, хайпанул и ото всех ушел.





Моргенштерн





Аня Покров в роли Царевны

Ретрообраз из детства с пластиковой короной популярная тиктокерша уже использовала недавно на праздновании своего дня рождения. А разумное потребление сейчас в тренде, так что не пропадать же добру сразу — предлагаем Ане еще раз выйти в этом образе в свет на нашем утреннике. На лучших красных дорожках Европы и Голливуда сейчас так и делают.





Аня ПокровНадя Бесчетникова