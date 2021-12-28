Суперфинал конкурса "Лидеры России" пройдет с 24 по 27 марта в Гостином дворе

Вадим Карасев

Суперфинал четвертого сезона конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – состоится в Москве, в Гостином дворе, 24-27 марта 2022 года. Такое решение было объявлено на заседании Наблюдательного совета конкурса.

"За 4 сезона в конкурсе "Лидеры России" приняли участие более 840 тысяч человек из всех регионов России и 150 стран мира. Конечно, главная миссия платформы "Россия – страна возможностей" – это создание условий для развития, созидания и самосовершенствования участников. Как не раз заявлял Президент: "Каждый наш человек талантлив, и главная задача государства – создать условия, чтобы человек скорее нашел свой талант, возможность проявить себя и стать успешным". Конкурс "Лидеры России" постоянно увеличивает число отраслевых треков. На мой взгляд, это хороший показатель заинтересованности в конкурсантах и их востребованности среди работодателей, которые ищут не просто хороших управленцев, а тех, кто обладает специализацией в конкретной сфере", – сообщил на заседании Наблюдательного совета первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко.

В четвертом сезоне конкурс "Лидеры России" был разделен на 8 профильных специализаций. Треки "Здравоохранение", "Наука", "Информационные технологии" и "Культура" объединили участников со всей России и проходили в федеральном формате, а треки "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" проводились по 8 федеральным округам.

"Перед началом очных испытаний контрольное тестирование проходили 3 476 человек, 2 911 из них успешно справились с заданием и приняли участие в финалах треков. Всего финалистами стали управленцы из 83 регионов России и 30 стран мира. По итогам 14 очных мероприятий в суперфинал конкурса вышли 293 участника. Еще 7 суперфиналистов будут определены на финале трека "Международный". Больше всего конкурсантов, прошедших в суперфинал, представляют Центральный федеральный округ – 125 участников, на втором месте – Приволжский федеральный округ (43 участника), на третьем месте – Северо-Западный федеральный округ (35 участников). Суперфинал конкурса "Лидеры России" запланирован на 24-27 марта 2022 года в Гостином дворе в Москве", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Для суперфиналистов уже стартовала программа наставничества. В каждом треке наставниками являются успешные управленцы отрасли: здравоохранения, культуры, информационных технологий, науки, бизнеса и государственной службы. На сегодняшний день первые групповые встречи с победителями треков провели уже 73 наставника.

Что касается возраста участников соревнований, то самым молодым треком оказалась "Наука". Кроме того, в большинстве треков увеличился процент участников в возрасте до 35 лет от финалов треков к суперфиналу. Самым "молодым" округом по числу финалистов оказался Центральный федеральный округ, а Южный федеральный округ показал наибольший процент участников до 35 лет.

Самому младшему суперфиналисту 23 года, самому старшему – 55, а средний возраст участников составил 36 лет.

«В этом году на первом месте среди отраслей, в которых работают суперфиналисты –государственная служба, далее – банки и страхование, на третьем месте стоит образование. Такому распределению очень поспособствовало появление треков "Государственное управление" и "Культура", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей".

Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с выдающимися управленцами страны – Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, Руководителем и заместителями Руководителя Администрации Презента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

