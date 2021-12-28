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Татьяна Навка рассказала о реакции своего главного критика на премьеру «Лебединого озера»

Татьяна Навка рассказала о реакции своего главного критика на премьеру «Лебединого озера»
Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка рассказала о реакции своего супруга Дмитрия Пескова на премьеру ледового шоу «Лебединое озеро». На днях Татьяна Навка представила свое новое шоу  «Лебединое озеро». Знаменитая спортсменка стала не только автором идеи, но и генеральным продюсером балета на льду. Татьяна также станцевала партию Одетты. Специально для шоу в «Мегаспорт» привезли более 40 тонн оборудования. Благодаря световым эффектам, гладкий лед превратился в покрытое рябью озеро, огромная луна двигалась, меняя цвет, а фигуристы то прыгали «в бездну», то улетали под самый купол арены с гигантского моста. Фигуристка танцевала на льду в эффектном белом платье с нюдовыми вставками и разрезом. В шоу также приняла участие Надежда Пескова в черном костюме с юбкой-пачкой. Дмитрий Песков, которому, по словам Навки, не нравился балет «Лебединое озеро», пришел поддержать свою супругу и дочь на премьере.
Дмитрий Песков Он с восхищением смотрел интерпретацию жены на сюжет знаменитого балета Чайковского. Его оценка спектакля приятно поразила Татьяну.
Дмитрий Песков «Моя самая большая радость и счастье этой премьеры. Мой самый главный критик был в диком восторге и сказал, что он мной гордится! Из уст моего любимого мужа услышать слова, что он даже не мог себе представить, что из Лебединого озера можно сделать такой интересный, зрелищный, супер динамичный и невероятно красивый спектакль! Безумно приятно и очень важно для меня это слышать 🙏🙏🙏❤️», — написала Навка в Instagram.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка Татьяна также поделилась фотографиями, где  пресс-секретарь президента РФ вручает ей огромный букет красных роз, поздравляя с премьерой. Дмитрий не скрывал своего восторга и нежных чувств.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка Поклонников очаровали трогательные кадры. «Молодец муж и папа, поддерживает и интересуется своими девочками», «Какие фото!🔥🔥🔥 Вот она, любовь как она есть❤️», «Пара года!🔥», «Глаза влюблённого мужчины👏👏👏», «Очень приятно, когда муж поддерживает вас в вашем творчестве! ❤️🙌», — высказались пользователи в комментариях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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