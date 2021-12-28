Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов

Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали искусственные мышцы для компактных роботов. Это позволяет микроботам нести на 80% больше полезной нагрузки, пишет издание TechEBlog.

Мягкий привод распределяет электроэнергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма. Сами мышцы сделаны из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение, которое заставляет лопасти вращаться. В итоге крохотные машины могут летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.

"Основная идея заключается в том, что мягкие роботы могут превосходить жесткие роботы по производительности", — сказал автор исследования Кевин Чен.

По его словам, этот способ открывает возможности для распространения микроботов, которые весят менее одного грамма. 

Ранее Ruposters писал, что новый андроид с "жестами и мимикой человека" восхитил и напугал людей в Сети.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 28 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 28 декабря 2021 года
Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов
Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов
Игры Xbox Game Studios в списке самых прибыльных Steam за год
Игры Xbox Game Studios в списке самых прибыльных Steam за год
Бесплатно игра The Darkside Detective: A Fumble in the Dark получила новую главу
Бесплатно игра The Darkside Detective: A Fumble in the Dark получила
Часы ангела на январь 2022 года
Часы ангела на январь 2022 года
Глава ФоРГО подвел политические итоги 2021 года
Глава ФоРГО подвел политические итоги 2021 года
Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом
Похитители ASIC-майнеров из Ангарска предстанут перед судом
Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин
Мексиканский миллиардер призвал инвестировать в биткоин
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "ВЭУ". Среди гостей — Монеточка, Иван Дорн, Михаил Зыгарь
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "ВЭУ". Среди гостей —
Ольга Бузова высказалась об отношениях с Дмитрием Тарасовым
Ольга Бузова высказалась об отношениях с Дмитрием Тарасовым
Дочка покойной Юлии Началовой теряет родных одним за другим
Дочка покойной Юлии Началовой теряет родных одним за другим
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 27 декабря 2021 года

Топ на сегодня

В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам
В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска
Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Максим Галкин признался, что ссорится с Аллой Пугачевой
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Кирилл Зайцев - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год
Нумерологический гороскоп богатства на 2022 год

Еще по теме

Вдохновленные оригами, ученые создают искусственную мышцу, которая поднимает огромный вес
Ученые создали гибкие искусственные мышцы
Ученые из США научились плести искусственные мышцы
Сильные мышцы таза связаны с более низким риском недержания мочи у пожилых женщин