Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов

Вадим Карасев

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) разработали искусственные мышцы для компактных роботов. Это позволяет микроботам нести на 80% больше полезной нагрузки, пишет издание TechEBlog.

Мягкий привод распределяет электроэнергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма. Сами мышцы сделаны из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение, которое заставляет лопасти вращаться. В итоге крохотные машины могут летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.

"Основная идея заключается в том, что мягкие роботы могут превосходить жесткие роботы по производительности", — сказал автор исследования Кевин Чен.

По его словам, этот способ открывает возможности для распространения микроботов, которые весят менее одного грамма.

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