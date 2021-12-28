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В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4 млрд

В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4 млрд


За 2021 год ориентированные на институциональных клиентов криптовалютные кастодиальные сервисы привлекли $3,42 млрд инвестиций, сообщает The Block.


Данные: The Block.

Значительная часть суммы пришлась на несколько раундов финансирования, включая:


  • Copper — на $50 млн и $25 млн;
  • Fireblocks — $310 млн;
  • Ledger — $380 млн;
  • Anchorage —  $350 млн;
  • NYDIG — $1 млрд.

Исследователи The Block Research Карлос Рейес и Грег Лим полагают, что подобный приток средств будет иметь последствия для сектора.


"Вероятно, в 2022 году инвестиции в хранение цифровых активов принесут плоды в виде расширенных предложений услуг и продолжающихся инноваций в технологиях", — отметили эксперты.


По их мнению, рост в сегменте продолжится за счет входа в него традиционных финансовых учреждений, таких как BBVA, BNY Mellon и US Bank, и предложения ими большего количества сервисов.


Напомним, ранее СМИ узнали о планах Copper привлечь $500 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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