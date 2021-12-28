В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4 млрд
За 2021 год ориентированные на институциональных клиентов криптовалютные кастодиальные сервисы привлекли $3,42 млрд инвестиций, сообщает The Block.
Данные: The Block.
Значительная часть суммы пришлась на несколько раундов финансирования, включая:
- Copper — на $50 млн и $25 млн;
- Fireblocks — $310 млн;
- Ledger — $380 млн;
- Anchorage — $350 млн;
- NYDIG — $1 млрд.
Исследователи The Block Research Карлос Рейес и Грег Лим полагают, что подобный приток средств будет иметь последствия для сектора.
"Вероятно, в 2022 году инвестиции в хранение цифровых активов принесут плоды в виде расширенных предложений услуг и продолжающихся инноваций в технологиях", — отметили эксперты.
По их мнению, рост в сегменте продолжится за счет входа в него традиционных финансовых учреждений, таких как BBVA, BNY Mellon и US Bank, и предложения ими большего количества сервисов.
Напомним, ранее СМИ узнали о планах Copper привлечь $500 млн.