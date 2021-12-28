В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4 млрд

За 2021 год ориентированные на институциональных клиентов криптовалютные кастодиальные сервисы привлекли $3,42 млрд инвестиций, сообщает The Block.

Данные: The Block.

Значительная часть суммы пришлась на несколько раундов финансирования, включая:

Copper — на $50 млн и $25 млн;

Fireblocks — $310 млн;

Ledger — $380 млн;

Anchorage — $350 млн;

NYDIG — $1 млрд.

Исследователи The Block Research Карлос Рейес и Грег Лим полагают, что подобный приток средств будет иметь последствия для сектора.

"Вероятно, в 2022 году инвестиции в хранение цифровых активов принесут плоды в виде расширенных предложений услуг и продолжающихся инноваций в технологиях", — отметили эксперты.

По их мнению, рост в сегменте продолжится за счет входа в него традиционных финансовых учреждений, таких как BBVA, BNY Mellon и US Bank, и предложения ими большего количества сервисов.

Напомним, ранее СМИ узнали о планах Copper привлечь $500 млн.