В «Артеке» открылась новогодняя смена

Более 1600 школьников из разных регионов России приехали в Международный детский центр «Артек» на завершающую смену 2021 года, которая называется «Новогодняя сказка «Артека», информирует Минпросвещения России.

Главным событием смены станет празднование Нового года: ребята будут готовить подарки в «Мастерской Деда Мороза», а затем каждый лагерь придумает свою версию сказочного сюжета, который объединит все отряды.

1 января «Артек» присоединится к Международной акции «Забег обещаний – 2022», которая проходит под флагом движения I Love Running. Более полутора тысяч школьников пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2022 метра, а на своих номерах они напишут свои планы на следующий год.

6 января в Международном детском центре пройдёт серия мероприятий, приуроченных к началу Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России: праздничные гуляния, мастер-классы в «Городе мастеров» – разучивание народных песен и танцев, концертные выступления, а завершит день библиочас «Ночь перед Рождеством».

12 января состоится театрализованное представление «Помогать и защищать!», приуроченное к 300-летию прокуратуры России.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.