В фестивале новогодних игрушек в Госдуме участвуют дети из 53 стран

00:15 Автор: Мария Соколова

​До 14 января в Госдуме продлится фестиваль новогодних игрушек, в котором участвуют дети-соотечественники, живущие в разных странах, и ребята из России. Фестиваль организован по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками совместно с движением в поддержку одаренных детей «Синергия талантов».

В старом и новом зданиях Госдумы, Парламентской библиотеке, Доме союзов поставили более 20 ёлок. На них — игрушки ручной работы, сделанные победителями международного конкурса ёлочных украшений. Это дети из российских регионов, переехавшие в Россию по программе переселения соотечественников, и русские ребята, живущие за рубежом.

Все ёлки имеют свою тематику и название, а рядом с ними стоят Деды морозы разных национальностей. Например, в фойе фракции «Единая Россия» депутатов встречает ёлка «Мудрость золотого дракона», посвященная празднику в странах Азии — Индии, Непале, Камбодже, Китае, Японии, Монголии, Таиланде, Сингапуре. На ней — флаги этих государств, лампы Алладина, китайские фонарики, индийские слоны, и, конечно, самодельные тигры, ведь следующий год по Восточному календарю пройдет под знаком этого животного.

В Госдуме проходит фестиваль новогодних игрушек

В зале фракции «Новые люди» стоит ёлка «Предания Старого света» с деревянными игрушками, на которых изображены жители стран Европы в национальных костюмах. Фракции ЛДПР досталась ель «Дымковская игрушка и Филимоновский маскарад». Дерево украшено куклами в русских народных костюмах, оленями, медведями и петушками. Их сшили, вырезали из дерева и раскрасили дети, переселившиеся из-за границы в Ставрополь, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский край, Приморье, Алтай и на Камчатку.

#праздники #дети

1291