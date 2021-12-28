В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу

Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли счета в различных банках Гонконга, а также на платформе для торговли цифровыми активами в целях отмывания денег «из неизвестных источников».

Фигурантов дела освободили под залог. В таможне не исключили новых арестов в ходе дальнейшего расследования. Максимальное наказание — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $641 000) и лишение свободы сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных преступным путем.

Напомним, в июле гонконгские таможенники арестовали четверых подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту. Группа проводила операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 кошельков для стейблкоина USDT.



