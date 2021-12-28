В Кемеровской области состоялась областная смена «Зимний фестиваль «В ритме РДШ»

В Кемеровской области состоялась традиционная областная профильная смена «Зимний фестиваль «В ритме РДШ», сообщает пресс-служба Российского движения школьников.

Участниками смены стали более 340 активистов РДШ, 43 куратора РДШ, 17 вожатых.

В ходе мероприятия участники посещали лекции в рамках программы «Кузбасский университет лидеров». Также они работали с педагогами по темам «Личный бренд», «Имидж активиста», «Коммуникативные навыки», «Проектирование», «Игротехника» и многим другим.

Кроме того, прошли финалы региональных конкурсов «Развивай. Действуй. Шагай», «Необычное рядом», «Тепло РДШ», «Зарядись здоровьем». Вместе с тем на официальном закрытии были награждены лучшие ребята смены, победители зимней Олимпиады РДШ по отдельным дисциплинам, лучшие отряды конкурса «Я + РДШ = 7Я», а также состоялось церемония торжественного вступления в члены РДШ.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».