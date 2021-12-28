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В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора

В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора


Китайские исследователи разработали алгоритм, обвиняющий людей в правонарушениях с помощью искусственного интеллекта. ИИ-прокурор может инкриминировать преступление с 97% точностью на основе устного описания дела, пишет SCMP.


Машину построили и протестировали в Народной прокуратуре Шанхая Пудун — крупнейшем и самом загруженном надзорном ведомстве страны.


По словам директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук профессора Ши Юна, технология поможет снизить повседневную нагрузку на обвинителей, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах.


«Система может в определенной степени заменить прокуроров в процессе принятия решений», — сказал он.


Инструмент работает на обычном ПК. Для каждого подозреваемого он выдвигает обвинение на основе тысячи «черт», полученных из текста описания дела, созданного человеком.


Машину обучили на более чем 17 000 дел с 2015 по 2020 год. На данный момент она может идентифицировать и выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям в Шанхае:


  • мошенничество с кредитными картами;
  • проведение азартных игр;
  • опасное вождение;
  • умышленное нанесение травм;
  • создание препятствий для выполнения служебных обязанностей;
  • кража;
  • мошенничество;
  • «разжигание ссор и провоцирование неприятностей» — общее обвинение, часто используемое для подавления инакомыслия.

Ши заявил, что ИИ-прокурор вскоре станет более влиятельным благодаря обновлениям. Он сможет распознать менее распространенные преступления и предъявить несколько обвинений одному подозреваемому.


Некоторые прокуроры выразили опасения по поводу этичности использования подобных инструментов в решении судеб людей.


«Точность 97% может быть высокой с технологической точки зрения, но всегда будет вероятность ошибки. Кто возьмет на себя ответственность, когда это произойдет? Прокурор, машина или разработчик алгоритма?», — сказал обвинитель из Гуанчжоу, не назвавший своего имени.


По его словам, большинство прокуроров не хотят, чтобы компьютерные системы «вмешивались» в судебное решение.


Напомним, в ноябре СМИ сообщили, что власти китайской провинции Хэнань создали систему распознавания лиц для наблюдения за журналистами и другими «вызывающими обеспокоенность людьми».


В октябре Китай представил этические принципы регулирования искусственного интеллекта.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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