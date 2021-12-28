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В России зафиксировали минимальное число заболевших COVID-19 с конца сентября

В России зафиксировали минимальное число заболевших COVID-19 с конца сентября

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:22  Автор: Наталия Васильева



Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 21 922 — до 10 437 152, сообщили 28 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Это минимальный уровень суточного прироста за последние три месяца. 

В частности, в Москве зафиксировали 1705 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 1802, в Подмосковье — 1574. 

Число смертей из-за коронавируса за сутки увеличилось на 935 — до 306 090. Рост количества выздоровевших составил  43 961 — это стало новым максимумом с начала пандемии. Впервые оно вдвое превысило количество подтверждённых за сутки случаев коронавируса. Всего выздоровели 9 337 447 человек.


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Ранее в Минздраве сообщили о выходе новой, 14-й версии методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В неё вошёл ряд дополнений. В частности, вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет «Спутник М», препарат «Мир-19», разработанный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, а также информация о новом штамме коронавируса «омикрон».

 

 



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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