В России зафиксировали минимальное число заболевших COVID-19 с конца сентября

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:22 Автор: Наталия Васильева

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 21 922 — до 10 437 152, сообщили 28 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Это минимальный уровень суточного прироста за последние три месяца.

В частности, в Москве зафиксировали 1705 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 1802, в Подмосковье — 1574.

Число смертей из-за коронавируса за сутки увеличилось на 935 — до 306 090. Рост количества выздоровевших составил 43 961 — это стало новым максимумом с начала пандемии. Впервые оно вдвое превысило количество подтверждённых за сутки случаев коронавируса. Всего выздоровели 9 337 447 человек.





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Ранее в Минздраве сообщили о выходе новой, 14-й версии методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В неё вошёл ряд дополнений. В частности, вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет «Спутник М», препарат «Мир-19», разработанный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, а также информация о новом штамме коронавируса «омикрон».

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