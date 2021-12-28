В СК описали масштаб подростковой преступности в России

22:04 Автор: Юлия Катенёва

Следственный комитет (СК) России с января по ноябрь раскрыл 7761 преступление, совершенное подростками. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Начиная с 2013 года наблюдался спад числа уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, однако в 2020 году, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом, также отметил глава СК.

Преступников-подростков нужно оторвать от криминала

По его словам, почти половина подростковых преступлений в 2021 совершена группой, и более 200 несовершеннолетних вовлечены в преступные деяния взрослыми. Преобладающая доля в структуре подростковой преступности — хищения (56,8 процента). Почти 12 процентов преступлений связаны с наркотиками, 9,2 процента приходится на угоны автомобилей.

Если анализировать данные по числу лиц на 100 тысяч населения, в отношении которых дела были направлены в суды, то наиболее криминальными регионами являются республики Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Курганская, Магаданская, Новгородская, Сахалинская области, также отметил Бастрыкин.





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Вместе с тем, надо учитывать еще и случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. «Их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема», — сказал он.

#преступность #дети

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