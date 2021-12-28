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В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел предновогодний марафон

В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел предновогодний марафон

В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России в дистанционном формате провел предновогодний марафон «Научим.online», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В нем приняли участие почти 4 тысячи школьников. Более 15 команд Волгоградской области соревновались по трем направлениям: «X-Tech», «Фестиваль беспилотных технологий» и «Турнир программистов».

Наиболее популярным стало направление «X-Tech Fest», в рамках которого дети презентовали идеи новогоднего подарка, созданного своими руками и отражающего связь технологий и искусства (2021 г. – Год науки и технологий, 2022 г. – Год народного искусства). Призерами направления «X-Tech» стали ученицы Дубовской школы Еланского района (команда «Дубовские Матрешки»: Дарья Барсова, Ольга Волкова, Наталья Осикина) и ученики Зензеватской школы Ольховского района (Владимир Пучков, Захар Ольхов, Тимофей Братцев». Сертификаты участников с отличием получили команды Линёвской школы Жирновского района «Физики» (Марина Строганова, Артем Пушница, Анастасия Леньшина) и «Звездочки»  (Сергей Кислов, Алина Атаулина).

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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