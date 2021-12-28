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В Вологодской области 13 тысяч школьников стали участниками профориентационного тестирования

В Вологодской области 13 тысяч школьников стали участниками профориентационного тестирования

В Вологодской области 13 292 школьника стали участниками профориентационного тестирования, сообщает Департамент образования Вологодской области. 

Профориентационное тестирование организует Региональный модельный центр профессионального самоопределения обучающихся Вологодского института развития образования совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» г. Москвы. Оно проходит ежегодно с 2018 года в рамках реализации стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области». Тестирование организовано по методике «Профнавигатор», направленной на оценку интересов, интеллектуальных способностей и качеств темперамента ребенка для определения его профессиональных склонностей к различным сферам деятельности и обучения для последующей рекомендации кружков и вариантов дополнительного развития.

Профессиональное тестирование проходят ученики 6-х и 8-х классов. По итогам тестирования каждый школьник получил индивидуальный профиль результатов.

# Общество

По материалам: edu.ru

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