В Вологодской области 13 тысяч школьников стали участниками профориентационного тестирования

В Вологодской области 13 292 школьника стали участниками профориентационного тестирования, сообщает Департамент образования Вологодской области.

Профориентационное тестирование организует Региональный модельный центр профессионального самоопределения обучающихся Вологодского института развития образования совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» г. Москвы. Оно проходит ежегодно с 2018 года в рамках реализации стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области». Тестирование организовано по методике «Профнавигатор», направленной на оценку интересов, интеллектуальных способностей и качеств темперамента ребенка для определения его профессиональных склонностей к различным сферам деятельности и обучения для последующей рекомендации кружков и вариантов дополнительного развития.

Профессиональное тестирование проходят ученики 6-х и 8-х классов. По итогам тестирования каждый школьник получил индивидуальный профиль результатов.