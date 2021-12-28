Вдовец Валентины Легкоступовой внезапно отказался от ее наследства

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой в преддверие ее 55-летнего юбилея вдруг отказался от наследства в пользу ее детей. С момента смерти Валентины Легкоступовой прошло полтора года. Ее не стало летом 2020-го. Дети певицы до сих пор не верят, что мать умерла случайно, но официально причиной смерти был несчастный случай- она упала в ванне и получила черепно-мозговую травму. Наследниками певицы стали ее взрослые дети Анетта и Матвей, престарелая мама и четвертый муж- бизнесмен Юрий Фирсов. С ним певица прожила всего полтора месяца. Из-за имущества разразился спор, и вот спустя год Фирсов вернулся к этому вопросу. 30 декабря артистке должно было исполнится 55 лет и мужчина захотел почтить ее память.Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов «Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне», — записал видеообращение Юрий Фирсов. А ведь совсем недавно он сменил замки в квартире певицы и не собирался никому уступать свою долю. Теперь же изменил позицию. С чем это связано -остается только гадать и у подписчиков конечно-же есть версии на этот счет. «Налог на долю оказался слишком большим, вот и не стали вступать», — рассуждают подписчики. «Так это и так их доля! Не по человечески прожить в браке пару месяцев и претендовать на имущество», - заключают пользователи.Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов Этот поступок избавит детей певицы от многих проблем. В последнее время они опасались, что придется судиться с вдовцом. Когда встал вопрос получения наследства, оказалось, что яхтсмен первым явился к нотариусу и получил свидетельство о вступлении в наследство. У ее родственников таких бумаг на тот момент не было. Сергей Жорин в то время представлял интересы детей певицы. Он отметил, что никто не предполагал такого хода со стороны Фирсова. Дети Валентины — дочь Анетта и сын Матвей и ее мать думали, что он захочет продать свою долю в квартире им, но такого предложения не дождались. Теперь же все должно решиться миром. По крайней мере после слов Фирсова на это появилась надежда.