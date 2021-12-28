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Вице-губернатор Новгородской области лишился поста после пьяного дебоша в баре

Вице-губернатор Новгородской области лишился поста после пьяного дебоша в баре

Заместитель губернатора Новгородской области Тимофей Гусев уволился с должности по собственному желанию вскоре после того, как устроил пьяный дебош в баре. Инцидент произошел в заведении Greensleeves.

40-летний Гусев заявился уже в нетрезвом состоянии, он громко ругался матом в присутствии детей и требовал передать ему микрофон, хвастаясь своей должностью в региональном правительстве. В это время в пабе проходила встреча "Новгородские вечера", посвященная истории города.

"Считаем, что Тимофей Борисович принял верное решение", - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы губернатора Николай Шестаков.

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По материалам: uposters.ru

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