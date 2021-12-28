Виктор Дробыш - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)

Детство и юность

Начало творческой деятельности

Финский этап карьеры

Свой продюсерский центр

Дети и жены

Виктор Дробыш – российский композитор, который сотрудничает со многими звездами отечественной эстрады. Он известен, как музыкальный продюсер: его биография началась в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге и личная жизнь – предмет постоянного интереса поклонников его творчества. 11 лет назад он получил звание Заслуженного артиста РФ, но и до этого заслуги популярного автора музыкальных композиций неоднократно были отмечены престижными наградами и премиями. В его коллекции – №Золотой диск», «Золотой граммофон», «Песня года», орден Франциска Скорины от Беларуси.55 лет назад Виктор Дробыш появился на свет в небогатой семье токаря, Якова Дробыша и его жены Надежды, участкового педиатра: его биография неизменно начинается с утверждений о бедной и далекой от мира творчества семье, и личная жизнь объясняется этими же прискорбными факторами. Когда юное дарование захотело играть на фортепиано, отец отказался от покупки автомобиля и приобрел сыну желанный инструмент. Этот факт говорит не о бедной семье, а о ячейке общества крепкого среднего достатка. Поэтому в некоторых биографиях можно встретить упоминания о том, что родителям Виктора пришлось оформить кредит для покупки пианино.Яков и Надежда переехали в Северную столицу в поисках лучшей доли из Беларуси, жили в Колпино (ныне город воинской славы в составе Колпинского района СПб). Здесь он закончил общеобразовательную и музыкальную школы, позже поступил в музучилище, а затем закончил консерваторию им. Римского-Корсакова.Лидер суперпопулярной на то время группы «Земляне», И. Романов, пригласил его выступать в составе коллектива и Дробыш с головой окунулся в атмосферу гастролей, творчества, успеха у зрителей. Однако длилось все это недолго, «Земляне» распались, и вместе с вокалистом Романовым, его хорошим другом, клавишник Виктор Дробыш перешел в «Союз», где и работал 4 года, там и началась по-настоящему его биография и личная жизнь:Проект оказался удачным и плодотворным. Коллектив гастролировал по России, выезжал в ФРГ, особенно притираться не пришлось, так как вместе с Романовым и Дробышем там оказалась некоторая часть «Землян».Оттуда Виктор Яковлевич перешел в «Пушкинг». У К. Шустарева они записали демо-пластинку, которую отметили немецкие продюсеры, пригласившие группу записывать альбом.Композиторский талант у молодого исполнителя раскрылся после того, как они вдвоем с Романовым реализовали проект под названием «Санкт-Петербург». Но пути некогда хороших друзей разошлись. Виктор Яковлевич переехал за границу и стал заниматься продюсерством.Легенда гласит, что начинал он этот путь вместе с друзьями, и первые средства для вложений они выручили, продав свои автомобили.В. Зинченко, музыкальный критик: «Удивительно, но, практически не имея опыта в этой деятельности и не зная специфики работы за рубежом, в относительно молодом возрасте Дробыш добился успеха со своими подопечными. «No Angels», «Culture Beat». «BG The Prince Of Rap» приобрели популярность и вышли на первые строчки европейского рейтинга. Почему он оставил это – до сих пор загадка для его поклонников. Версия о том, что этот бизнес приносил мало прибыли, не устраивает никого из тех, кто в курсе этого занятия. Скорее, на это решение повлияло приглашение в Финляндию, полученное от родственников жены».Этот этап в биографии Виктора Дробыша знаменателен его настоящими успехами в личной жизни творчестве, бизнесе и продюсерстве. Именно в этой скандинавской стране:начав работать на радио «Спутник», он через короткое время стал вице-президентом радиостанции;организовал группу «Pets», которая исполняла его собственные композиции;написал композицию, ставшую мегапопулярной в Финляндии и Германии и принесшую ему немецкий «Золотой диск».Позднее «Da Di Dam» спела Орбакайте, и это вознесло его на гребень успеха по возвращении на родину. Валерия спела «Часики» и подтвердила статус талантливого композитора. Работа с П. Шаляпиным, Н. Подольской и, особенно, со Стасом Пьехой в качестве продюсера закрепила и без того невероятную востребованность, популярность на всем постсоветском пространстве.Оказавшись на четвертом сезоне «Фабрики звезд» по приглашению И. Крутого, Дробыш загорелся идеей о создании собственного центра, в котором можно было бы проводить масштабную работу с молодыми дарованиями, отыскивая среди них перспективных. Идея получила успешное воплощение, но уже 2 года спустя его пригласили на должность генерального продюсера той самой «Фабрики». Некоторое время спустя, В. Дробыш стал инициатором создания НМК – Национальной музыкальной корпорации и стал ее гендиректором.Этот этап карьеры ознаменовался несколькими выдающимися событиями:ссора с Мазаевыми и Шепелевым из-за группы «Челси», на тот момент его подопечных;«Бурановские бабушки», которые заняли второе место на Евровидении с его песней;А. Иванов, который представлял на Евроконкурсе Беларусь, спел композицию «Кино о любви» вместе с И. Аллегровой.Можно без преувеличения утверждать, что биография Виктора Дробыша, как и его личная жизнь, сложились удачно, благодаря его всесторонней одаренности и творческой энергии, способности писать великолепную музыку и генерировать идеи в шоу-бизнесе.У него талант – составлять протекцию молодым дарованиям и отыскивать в рядах претендентов самых перспективных. Чтобы убедиться в этом, достаточно пересмотреть концерт к его полувековому юбилею на телеканале Россия и увидеть, какие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравляли его с этой датой.В совсем молодом возрасте Дробыш женился на финской поэтессе по имени Елена Стюф (ее родственники и пригласили его работать в Финляндию). От этого брака у него два сына – Валерий и Иван. Старший помогает отцу в продюсерстве и бизнесе, младший – успешный ударник (барабанщик). Возвращение на родину мужа Елена разделить отказалась. Вместе с детьми она осталась в Скандинавии, брак не выдержал постоянной разлуки и со временем распался.Супруги просто отдалились друг от друга и увидели, что у них немного общего, если не считать детей, поэтому развелись спокойно, без скандалов и сохранили дружеские отношения. Спустя три года ему повстречалась Татьяна Нусинова, с которой его познакомили общие друзья. У нее был ребенок от первого брака, мальчик Антон, который до сих пор живет с композитором и своей матерью.В этом браке у Виктора Яковлевича тоже двое детей – сын Даниил и дочь Лидия. А еще у него трое внуков.Статус дедушки нисколько не поубавил энергии у этого уже не очень молодого человека. Он обожает хоккей, принимает участие в благотворительных матчах, болеет за московское Динамо и состоит в попечительском совете клуба. Второй брак сложился удачно и сделал его счастливым. 4 года назад он вошел в состав жюри детского музыкального конкурса на НТВ, и в том же году – стал продюсером «Новой фабрики звезд» на МУЗ-ТВ.Еще одна великолепная идея – первая в России онлайн-академия под названием «Формула Звезды». Этот проект готовит композиторов нового поколения из людей, которые хотят писать музыку. Он размещает опусы своих подопечных и их фотографии на своих страницах в соцсетях и на официальном сайте Продюсерского центра В. Дробыша. Новая плеяда талантливых композиторов для отечественной эстрады скоро вырастет под его чутким руководством. Валерия, И. Пригожин и Н. Самбурская принимают живое участие в этом проекте.В. Я. Дробыш – талантливый исполнитель, композитор, известный музыкальный продюсер, работавший за рубежом и в России:В 2010 стал Заслуженным артистом РФ, получил несколько престижных премий за композиторскую деятельность.Его песни исполняли звезды российской эстрады, одна из них удостоена «Золотого диска в Германии.Всенародное признание получил на всем постсоветском пространстве.Состоит во втором браке, счастливый отец и дедушка.