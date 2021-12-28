Владимир Путин отметил успехи российских школьников на международных олимпиадах

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию выразил благодарность школьникам, которые представляли нашу страну на международных олимпиадах и завоевали максимальное количество наград. В 2021 году они привезли с международных состязаний 38 медалей: 31 золотую и 7 серебряных, информирует Минпросвещения России.

Российские сборные команды школьников традиционно демонстрируют высокие результаты на международных интеллектуальных турнирах. Так, на недавно завершившейся Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO 2021) все шесть участников российской сборной стали обладателями золотых медалей. Уже два года подряд все члены сборной команды Российской Федерации по физике получают медали высшего достоинства. Сборная команда по химии в этом году показала отличный результат: все четыре члена команды получили золотые медали. Сборная по математике в этом году улучшила свой результат, получив пять золотых медалей и одну серебряную. Сборные команды по информатике и биологии стабильно держат лидирующие позиции на протяжении нескольких лет. У сборной команды по географии лучший результат за всё время участия – первое место в общекомандном зачёте (две золотые и две серебряные медали).

«Хотел бы ещё раз поблагодарить наших школьников, которые в этом году выиграли все олимпиады по естественным наукам: по физике, по химии, по биологии, по математике, по информатике. Давайте вместе пожелаем ребятам новых успехов», – отметил Владимир Путин.

Глава государства напомнил о важности приобщения школьников и студентов к науке, к её истории и современным достижениям.

Он также заявил, что проекты, которые успешно реализовывались в течение Года науки и технологий, планируется продолжить и в дальнейшем – в рамках будущего Десятилетия науки.

По качеству естественно-научного образования Россия входит в пятёрку лучших стран мира.

Помимо участия в основных международных олимпиадах, сборные команды Российской Федерации в целях подготовки к основным состязаниям выступают и на промежуточных международных олимпиадах. В 2021 году члены сборных команд приняли участие в 11 промежуточных международных олимпиадах, где показали отличные результаты, завоевав 74 медали.