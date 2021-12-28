Xbox показывает, какие игры ждать на консолях в 2022 году





Уже известно о нескольких ожидаемых играх, которые должны выйти в 2022 году. Это игры различных студий и издательств, в том числе команд, которые принадлежат Microsoft. Ранее мы рассказывали о более чем 30 играх, которые должны в 2022 году пополнить подписку Game Pass в день релиза. Игровое же подразделение Xbox в Германии решило в целом показать самые ожидаемые игры 2022 года в рамках единого ролика.

В видео, которое можно посмотреть ниже, демонстрируются проекты, которые, по версии подразделения Xbox в Германии, являются самыми ожидаемыми в 2022 году. Это игры:

Elden RingStranger of Paradise — Final Fantasy OriginTiny Tina’s WonderlandsS.T.A.L.K.E.R 2StarfieldMarvel’s Midnight SunsRedfallSuicide Squad — Kill the Justice League

Отметим, что из этого списка в день релиза в подписку Game Pass добавят: S.T.A.L.K.E.R 2, Starfield и Redfall. У игры Redfall пока нет точной даты релиза, ее выход ожидается летом 2022 года.

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