Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox показывает, какие игры ждать на консолях в 2022 году

Xbox показывает, какие игры ждать на консолях в 2022 году


Уже известно о нескольких ожидаемых играх, которые должны выйти в 2022 году. Это игры различных студий и издательств, в том числе команд, которые принадлежат Microsoft. Ранее мы рассказывали о более чем 30 играх, которые должны в 2022 году пополнить подписку Game Pass в день релиза. Игровое же подразделение Xbox в Германии решило в целом показать самые ожидаемые игры 2022 года в рамках единого ролика.

В видео, которое можно посмотреть ниже, демонстрируются проекты, которые, по версии подразделения Xbox в Германии, являются самыми ожидаемыми в 2022 году. Это игры:



Elden Ring



Stranger of Paradise — Final Fantasy Origin



Tiny Tina’s Wonderlands



S.T.A.L.K.E.R 2



Starfield



Marvel’s Midnight Suns



Redfall



Suicide Squad — Kill the Justice League

Отметим, что из этого списка в день релиза в подписку Game Pass добавят: S.T.A.L.K.E.R 2, Starfield и Redfall. У игры Redfall пока нет точной даты релиза, ее выход ожидается летом 2022 года.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь
Рики Мартин и его муж Джван Йосеф показали подросшую дочь
Создатели Ryse: Son of Rome и Crysis заметно расширяются для работы над AAA-игрой
Создатели Ryse: Son of Rome и Crysis заметно расширяются для работы
Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году
Эти 9 игр получат оптимизацию до Xbox Series X | S в 2022 году
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)
Сергей Жорин - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера
Сергей Соседов - биография и личная жизнь: семья, ориентация, дети, карьера (фото)
Сергей Соседов - биография и личная жизнь: семья, ориентация, дети,
Андрей Малахов едва не убил писательницу своим предложением
Андрей Малахов едва не убил писательницу своим предложением
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Xbox показывает, какие игры ждать на консолях в 2022 году
Xbox показывает, какие игры ждать на консолях в 2022 году
Утечка: релиз Sonic Frontiers следует ждать ноябре 2022 года
Утечка: релиз Sonic Frontiers следует ждать ноябре 2022 года
1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»
1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского
В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел предновогодний марафон
В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел
Астропрогноз на январь 2022 года
Астропрогноз на январь 2022 года

Топ на сегодня

Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками
Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Николай Басков потратил миллионы на дом и не может его достроить
Николай Басков потратил миллионы на дом и не может его достроить

Еще по теме

Эти 35 игр выйдут в Game Pass в день релиза в 2022 году
Pupperazzi добавят в Game Pass в январе 2022 года, в день релиза
Подтверждены 4 новые игры в Game Pass для Xbox
Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза