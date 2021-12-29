15 случаев, когда у собак произошёл какой-то сбой в программе, из-за чего они вели себя странно и смешно

Собаки всегда знают, как повеселить своих хозяев. Иногда у них происходит словно бы сбой в программе, и они начинают вести себя так, что на лицах их владельцев сама по себе появляется улыбка. Псы бросают странные взгляды, засыпают с причудливых позах и ведут себя как дурачки. Мы собрали для вас подборку фотографий таких «сломанных» собак.

Сама красота и изящество

Расплавленный пёс

Она проснулась, а потом просто сидела и смотрела на меня вот так

Как будто у неё вообще нет позвоночника

Вот как она ждёт, пока мы бросим мяч

Собачья йога

Она сидела так пять минут

У него была первая фотосессия

Пассажир

Как распутать эту собаку

Демон

Этот взгляд

Так эта собака смотрит на хозяина, который ест.

Новогодняя радость

Когда хочешь быть в центре внимания

Потанцуем?

А вот подборка случаев, когда домашние питомцы решили спрятаться, но найти их не составит труда.