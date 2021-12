20+ игр в Game Pass, которые «украсят праздничные дни»





Подписка Xbox Game Pass в 2022 году пополнится десятками новинок, о части из которых известно уже сейчас. Естественно, к ним добавятся и десятки игр, которые уже ранее вышли на консолях Xbox One и Xbox Series X | S, но только в 2022 году доберутся до Game Pass.

Сегодня подразделение Xbox в Германии выпустило ролик, в котором демонстрирует трейлеры и геймплей более чем 20 игр, которые добавили в подписку Game Pass в 2021 году. В этом ролике можно видеть игры, которые, по версии подразделения Xbox в Германии, способны «украсить праздничные дни между годами». Ниже можно посмотреть этот ролик, в нем демонстрируются самые разные проекты:

ArchvaleFinal Fantasy XIII-2Lawn Mowing SimulatorStardew ValleyRubber BanditsWarhammer 40,000 — BettlesectorSpace Warlord Organ Trading SimulatorHalo InfiniteOne Piece Pirate Warriors 4Aliens: Fireteam EliteAmong UsSerious Sam 4TownscaperBen 10: Power TripBroken AgeFirewatchLakeMortal Kombat 11The GunkPaw Patrol Mighty Pups Save Adventure BayRace With RyanRecord of Lodoss War — Deedlit in Wonder LabyrinthTransformers — Battlegrounds

Ранее мы сообщали более чем о 30 играх, которые стоит ждать в Game Pass в день релиза.