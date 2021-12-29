20 ужасных фотографий в объявлениях продажи недвижимости в Штатах (Часть 2)

На страничке «Ужасные фотографии агента по недвижимости» в Instagram полным полно фотографий собственности, которые падают на дно, затем на землю, и ударяют в самое ядро ​​земли.

Но знаете, во всей этой безвкусице все равно есть немного очарования, так что приготовьте попкорн, мы собираемся посмотреть, какие бедствия есть в меню недвижимости.

Более ужасные фотографии агентов по недвижимости можно найти в наших предыдущем посте здесь

1. Гостевая спальня открывает прямой доступ к вашему беспокойному детству.

2. Боб известен в индустрии развлечений для детей тем, что способен опустошать комнату за пару секунд.

3. Шоу «Семейство Трамп» не прошло после пилотного эпизода.

4. Инфлюенсеры в сфере дизайна интерьера уже предсказывают тренд в новом году с изображением собак, напечатанных на полотенце, висящем над единственным окном в деревянной комнате.

5. В следующий раз, когда у тебя будет чернослив на ужин перед сном, меняемся сторонами.

6. Идеальный пляжный отель, в котором можно пережить высадку союзных войск в Нормандии в 1944 году.

7. «Пойди посмотри наверх, Сандра, я проверю конюшню»

8. Микроволновые печи считаются самой необходимой кухонной техникой.

9. Проверьте, нет ли остатков на щетке для унитаза, прежде чем делать ее центром внимания в столовой.

10. Осенью на верхнем этаже можно наблюдать листопад.

11. Просто комната в которой нужно ходить буквой Зю.

12. «Согласно Проклятию Аменхотепа, тот, кто обнаружит эту гробницу, должен сделать здесь небольшой ремонт, прежде чем снова выставить ее на продажу».

13. Не дайте флажкам обмануть вас.

14. Страдание - это необходимость читать чужое определение счастья, когда пытаетесь починить слив в унитазе.

15. Это фото говорит: «у нас не было гостей с 2007 года».

16. Стэн начал задаваться вопросом, как часто другие стулья ходили на встречи без него.

17. Годы практики окупились для Джеффа, когда он сделал безупречное случайное селфи из другой комнаты.

18. На пятый день Бог дал свои предварительные наброски паре по соседству в качестве извинения за весь шум.

19. Новый сад Зака сэкономил ему целое состояние на лекарства от сенной лихорадки.

20. Поднимите руку, если вы категорически не хотите торопиться, сидя на унитазе.