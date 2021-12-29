Алексей Пиманов - биография и личная жизнь: семья, жена, дети карьера (фото)

Личная жизнь Алексея Пиманова: немногочисленные сведения

Образование и выбор жизненного направления

Разносторонняя направленность

В поисках гармонии

В 2022 исполняется 60 лет выдающемуся деятелю отечественного телевидения, журналистики, театра и кино, Алексею Викторовичу Пиманову, биография и личная жизнь которого известны далеко не всем потребителям произведенного им разнообразного информационного продукта. На протяжении 40 лет он работает на телевидении. Карьеру он начинал видеоинженером по выносным камерам, а затем – рядовым оператором. Всесторонняя одаренность привела к быстрому продвижению по карьерной лестнице, разносторонней творческой деятельности, неизменно продуктивной и успешной.Личная жизнь Алексея Пиманова – предмет перманентного внимания желтой прессы, но начало биографии и ранние годы неизменно содержат скудные, как будто тщательно ограниченные кем-то сведения:был вторым сыном в семье москвичей;родной отец развелся с матерью, которая какое-то время воспитывала мальчиков одна;затем появился отчим, который заменил им родного отца.Имени и отчества родителей, их рода занятий, нет даже в Википедии. О детстве мальчика известно, что он уже в ранние годы был целеустремленным и настойчивым, занимался спортом, и успешно, был кандидатом в мастера спорта, выступал во втором составе московского «Локомотива», принимал участие в многочисленных детских и юношеских турнирах. Это не мешало ему много читать, играть на гитаре, увлекаться историей.Д. Колокольников, кандидат исторических наук: «В каждом жизнеописании этого талантливого человека непременно приводится история о том, что он хотел быть историком, но послушался увещеваний своего учителя в школе и пошел учиться перспективному ремеслу с хорошими заработками. Человеческая судьба – вещь непредсказуемая. Возможно, у нас был бы профессор-историк, но не было бы человека, который так успешно занимается военно-патриотическим воспитанием нескольких поколений, напоминает о событиях недавней и новейшей истории, забыть которые – означает просто предать свою страну, в каком бы виде она сейчас не пребывала».В советское время престижными и денежными считались технические специальности, поэтому, получив неполное среднее образование, Алексей Викторович поступил в техникум, на новое и сложное отделение автоматики и телемеханики. Он не оставил занятия спортом, но не собирался посвятить жизнь спортивной карьере, продолжил образование в Московском институте связи.Как и во всем, чем он занимался, у него были серьезные перспективы в спорте, но уезжать для этого из столицы и жертвовать высшим образованием, он не собирался.В биографии Алексея Пиманова есть и армейская служба, на Байконуре, поскольку призвали его уже на третьем курсе института: личная жизнь тогда не была приоритетным направлением. Демобилизовавшись, он перевелся на заочное отделение и стал работать в Останкино. Его путь можно разделить на следующие ступени:Старт карьеры, работа видеоинженером, быстро перешел в стремительный взлет: перспективные кандидатуры редко остаются невостребованными, но от спортивной тематики он наотрез отказался, хотя и получил предложение перейти в спортивную редакцию.Плотно занимаясь видеоаппаратурой, принимая участие в съемках клипов и документального кино, он чувствовал себя на своем месте, но спустя три года все же стал телеведущим в телепередаче «Ступени». Для этого направления у него были все данные – фактура, речь, умение быстро реагировать, излагать самое важное в поднятой теме.Ощутив недостаток знаний и профессионализма, закончил последипломный факультет в самом известном московском ВУЗе. Это помогло стать специальным корреспондентом в одной из самых известных публицистических программ, а некоторое время спустя запустить авторский проект под названием «За кремлевской стеной».Через 2 года после того, как Пиманов возглавил телестудию «Резонанс», он стал продюсером нескольких легендарных проектов того времени, из которых самыми заметными называют «Футбольное обозрение» и «Человек и закон. С этой программой он выходил на протяжении нескольких лет в эфир, стал узнаваем, приобрел всенародную известность.Еще три года спустя он стал гендиректором телекомпании Останкино (сейчас – один из соучредителей одноименной компании), а с 2013 занимается и медиа-холдингом под красноречивым названием «Красная звезда».Несмотря на это, для множества телезрителей биография и личная жизнь Алексей Пиманова интересны только как факты о бессменном телеведущем рейтинговой передачи. Для такой известности есть не только многолетняя приверженность этой ипостаси, но и уникальная манера изложения материала, непреодолимая харизма, способность размышлять над событиями и интерпретировать факты в неожиданном ракурсе. Нужно непременно вспомнить и о других отраслях его творчества.Более сотни документальных фильмов – в творческом багаже известного телеведущего. Многие из них получили высокую оценку у телезрителей, критиков, историков и жюри престижных конкурсов.Перейдя к игровым лентам, он писал сценарии, был режиссером и продюсером. «Крым» о событиях перехода полуострова, его переходе под крыло исторической родины, признан выдающимся проектом. На Украине Пиманова внесли на скандальный сайт Миротворец, вместе с другими журналистами и деятелями искусства, категорически озвучившими свою гражданскую позицию. За фильм «Три дня в Одессе», он удостоен премии ФСБ. В его коллекции призов и наград – «Серебряный витязь», «Золотой витязь», «Золотой орел» за телесериал «Жуков», «Солдат истории» за ленту «Крым», за него же – Гран-при Международного кинофестиваля военного кино.Биография и личная жизнь Алексея Пиманова связаны неразрывно. Периодически у него возникают новые идеи, на основании которых стартуют перспективные начинания. Возможно, именно с этой тенденцией к обновлению связаны его разводы и браки:В период получения среднего специального образования он женился на В. Архиповой. В то время основным заработком были спортивные занятия. У супругов родились два мальчика, Денис и Артем, первому сейчас 42 года. Он – главный режиссер передачи, которую ведет отец. Денис женат, воспитывает внуков Пиманова – Алексея и Варвару. Артем тоже работает с отцом и недавно женился.Вторая жена, В. Жданова, появилась в период создания авторской программы, оба развелись, поженились и родили дочку Дашу, но через некоторое время последовал развод, о причинах которого не знают даже близкие.Третья, нынешняя семья – с актрисой О. Погодиной, которая снималась в ленте «Александровский сад», а затем еще в нескольких кинофильмах. Влюбленные поженились тайно. За роли в кинолентах и телефильмах она удостоена звания Заслуженной артистки РФБессменный ведущий правовой телепрограммы, успешно совмещает политическую, пропагандистскую, публицистическую и продюсерскую деятельность. Управляет творческим объединением, успешно осуществляет бизнес-деятельность: руководит рядом фирм, которые снимают фильмы и производят телевизионные программы.Нет никаких оснований предполагать, что наступление значимого возрастного рубежа приведет к уменьшению творческой активности, уходу от деятельности в кино и на телевидении. Сам Алексей не ведет страниц в соцсетях, но его многочисленные поклонники создают фан-клубы и выкладывают информацию не всегда достоверную.В 2022 году у Алексея Викторовича Пиманова знаковый юбилей, возраст, в котором многие уже подводят итоги и подумывают о выходе на заслуженный отдых. Но он не относится к этой категории:Продолжает вести телепередачу, благодаря которой стал узнаваемым и известным.Снимает документальные и художественные фильмы.Пишет сценарии и занимается режиссурой, удостоен престижных наград и премий.Продюсирует перспективные проекты, увлекается историей и ведет активный образ жизни.