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Алсу рассказала о воспитании детей и критике в свой адрес

Алсу рассказала о воспитании детей и критике в свой адрес
Певица Алсу призналась, что ее корят за то, что росла в обеспеченной семье.   38-летняя артистка часто стакивается с хейтом из-за того, что демонстрирует роскошную жизнь в социальных сетях. Иногда певица рассуждает о бытовых проблемах, за что получает негативные сообщения. «Меня часто упрекают: «Ну конечно, тебе не приходилось зарабатывать на кусок хлеба, у тебя есть помощницы». С одной стороны, да, я благодарна своим родителям за то, что они дали такую красивую жизнь, но доброта исходит изнутри. Знаю массу примеров, когда люди из обычных семей, — а у меня есть такие знакомые, я не выбираю друзей по статусу, — много работают, но не потеряли какую-то душевность… Мне всегда было стыдно, когда грубила кому-то или жаловалась. Я за любовь и мир, всегда стараюсь всех помирить», — сообщила исполнительница в YouTube-шоу «Я — мама».
Алсу Артистка и детей — дочерей Сафину, Микеллу и сына Рафаэля — воспитывает в строгости. Алсу учит наследников уважать чужой труд и не разбрасываться деньгами. «Мои дети не избалованы в плане финансов. Конечно, у них есть все условия — они могут доехать на машине, им есть кому приготовить, — но они знают цену деньгам. Девочки не могут зайти в магазин и купить все, что хотят, не могут попросить новый телефон, только потому что вышла новая серия. Если я посчитаю, что они заслужили, то да — куплю. А так, дети и по пять лет ходят со старыми телефонами. Через беседы и примеры других семей стараюсь приобщать их к благотворительности. Хочу чтобы они помогали тем, кто в чем-то нуждается», — заключила многодетная мама.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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