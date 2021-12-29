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AMD впечатлены высоким спросом на Xbox Series X и прогнозируют пиковый год

AMD впечатлены высоким спросом на Xbox Series X и прогнозируют пиковый год


Чипы AMD, которые используются в приставках Xbox Series X и Playstation 5, сейчас в дефиците из-за общего дефицита полупроводников на мировом рынке. AMD, Microsoft и Sony не могут справиться с дефицитом игровых приставок нового поколения, и он будет сохраняться и в будущем году, если брать во внимание аналитику от специалистов.

Во время разговора с инвесторами о финансовых доходах генерального директора AMD спросили о текущей ситуации с поставками игровых приставок Xbox и Playstation и сезонностью. AMD отмечает, что будет наращивать производство чипов в следующем году, и компания ожидает, что 2022 год станет еще одним успешным годом для Sony и Microsoft, а 2023 год станет «пиковым годом» для консолей следующего поколения:

Во-первых, вот что я думаю про консольный бизнес — этот цикл консолей, если вы посмотрите на это в целом, потрясающий. Я имею в виду, если вы думаете о силе цикла, сейчас мы как бы углубляемся во второй год [с момента релиза нового поколения приставок] и тот факт, что спрос настолько высок. Я имею в виду, что мы отгружаем много продукции. Таким образом, тот факт, что спрос по-прежнему высок, говорит о том, что возможности продукта были реализованы хорошо как Microsoft, так и Sony в этом консольном цикле. Мы продолжаем наращивать производство. Мы ожидаем, что 2022 год станет еще одним годом сильного роста для консолей. Если вы посмотрите на типичный цикл консоли, то на самом деле пиковый год обычно приходится на четвертый год. И поэтому можно было ожидать, что 2023 год станет пиковым годом.

Компания AMD отмечает, что все еще есть влияние COVID-19 на выпуск чипов и консолей, из-за чего сезонность стала более «приглушенной». Таким образом, ежегодные регулярные и предсказуемые изменения продаж в нынешних условиях выглядят не так, как раньше:

Но в целом, посмотрите, это отличные платформы. Нам нравится тот факт, что у нас так много пользователей, которые используют технологию AMD на консолях, и мы продолжим наращивать предложение. И с точки зрения сезонности да, вы правы. Сезонность в этой среде становится более приглушенной, пока мы не доберемся до более нормализованной среды [когда предложение сможет полностью покрыть спрос].

Ранее компания AMD прогнозировала, что дефицит может сократиться ко второй половине 2022 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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