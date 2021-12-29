Андрей Малахов поделился подробностями личной жизни

Ведущий Андрей Малахов признался что ему повезло с женой. Шоумен — один из самых известных телеведущих нашей страны. Он невероятно востребован и практически все свое время посвящает работе. Его жена Наталья Шкулева — тоже занятой человек. Она редактор и издатель глянцевых журналов. По словам Андрея Малахова, именно по этой причине супруга легко мирится с его занятостью.Андрей Малахов «Она ведь тоже не сидит дома. У нас изначально было понятно, что я работаю, причем много. Даже во время локдауна я выезжал», — рассказал Андрей Малахов. Но выходные супруги стараются проводить вместе. И находят время для того, чтобы порадовать друг друга. «Каждую субботу отправляемся к теще на дачу, обедаем или ужинаем вместе. Устраиваем маленькие праздники друг для друга, когда Саша ложится спать и в доме наступает тишина», — цитирует Андрея Малахова «Антенна».