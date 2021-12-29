Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10 лет после расставания

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10 лет после расставания

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10 лет после расставания

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер официально развелись спустя 10 лет после объявления о расставании.

Как сообщает издание TMZ, развод пары так сильно затянулся из-за отсутствия мотивации со стороны обоих супругов, а также из-за сложностей с разделом имущества на 400 миллионов долларов. В итоге они пришли к согласию и поделили его пополам.

Разрыв пары произошел после того, как актер рассказал жене, что у него есть внебрачный ребенок. В 1997 году домработница супругов Милдред Баэна, с которой у актера был роман, родила от Шварценеггера сына. Измену мужу Мария простить не смогла и подала на развод. Своего внебрачного сына актер признал и сейчас поддерживает с ним отношения.


Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с дочерьми Кристиной и Кэтрин и сыном Патриком

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер поженились в 1986 году. В браке у них родилось четверо детей. После расставания бывшие супруги сохранили нормальные отношения и встречались на семейных праздниках.

Разрыв с женой Шварценеггер назвал своей самой большой ошибкой в жизни.

Это моя вина. Я облажался,

— говорил он в радиошоу Говарда Стерна.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Главы комитета Госдумы назвал вмешательством во внутренние дела России заявления властей США и ЕС по решению суда о ликвидации "Международного Мемориала"*
Главы комитета Госдумы назвал вмешательством во внутренние дела
Компьютерная томография раскрыла тайны Аменхотепа I
Компьютерная томография раскрыла тайны Аменхотепа I
Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут участие школьники из разных стран
Во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» примут
В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и техникумах
В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10 лет после расставания
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10
Ревнивая девушка нашла рабочий способ убедиться в верности парня и для этого нужен только телефон с камерой
Ревнивая девушка нашла рабочий способ убедиться в верности парня и
Morgan Stanley нарастил позицию в биткоин-трасте Grayscale
Morgan Stanley нарастил позицию в биткоин-трасте Grayscale
Дело бывшего топ-менеджера BitMEX рассмотрят в октябре 2022 года
Дело бывшего топ-менеджера BitMEX рассмотрят в октябре 2022 года
Российскому чиновнику выдали премию 47,2 тыс. рублей за отказ от взятки в 3 млн
Российскому чиновнику выдали премию 47,2 тыс. рублей за отказ от
Надежда Сысоева не хочет выходить замуж
Надежда Сысоева не хочет выходить замуж
Лариса Гузеева хотела назвать детей другими именами
Лариса Гузеева хотела назвать детей другими именами
Образцы ДНК из вечной мерзлоты показали, что в Канаде мамонты еще сохранялись 5000 лет назад
Образцы ДНК из вечной мерзлоты показали, что в Канаде мамонты еще

Топ на сегодня

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл"
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный «Кванториум»
В Саратовской области в сентябре 2022 года откроется первый школьный
В США создали ДАО для покупки бренда видеопрокатной сети Blockbuster
В США создали ДАО для покупки бренда видеопрокатной сети Blockbuster

Еще по теме

«Как две капли»: Арнольд Шварценеггер навестил внебрачного сына
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер не могут получить развод уже 7 лет
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер не могут получить развод уже 7 лет (и не особо стремятся!)
Арнольд Шварценеггер отгулял день рождения внебрачного сына на пивном фестивале (фото)