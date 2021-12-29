Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер официально развелись — спустя 10 лет после расставания

Вадим Карасев

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и журналистка Мария Шрайвер официально развелись спустя 10 лет после объявления о расставании.

Как сообщает издание TMZ, развод пары так сильно затянулся из-за отсутствия мотивации со стороны обоих супругов, а также из-за сложностей с разделом имущества на 400 миллионов долларов. В итоге они пришли к согласию и поделили его пополам.

Разрыв пары произошел после того, как актер рассказал жене, что у него есть внебрачный ребенок. В 1997 году домработница супругов Милдред Баэна, с которой у актера был роман, родила от Шварценеггера сына. Измену мужу Мария простить не смогла и подала на развод. Своего внебрачного сына актер признал и сейчас поддерживает с ним отношения.





Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с дочерьми Кристиной и Кэтрин и сыном Патриком

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер поженились в 1986 году. В браке у них родилось четверо детей. После расставания бывшие супруги сохранили нормальные отношения и встречались на семейных праздниках.

Разрыв с женой Шварценеггер назвал своей самой большой ошибкой в жизни.

Это моя вина. Я облажался,

— говорил он в радиошоу Говарда Стерна.

Мариана Панкина