Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина

Певец Авраам Руссо продолжает конфликтовать с продюсером. Артист заявил, что знает много интересных подробностей о личной жизни продюсера Иосифа Пригожина. Правда, разрушать чужой брак он пока не хочет. По словам Руссо, Пригожин ничего не знает о его личной жизни. А вот он может поведать много интересного. Просто Руссо не любитель скандалов, поэтому предпочитает молчать.Иосиф Пригожин «Я имею в руках достоверную информацию о его личной жизни. Я могу сказать об этом. Но не хочу разрушить его жизнь с его женой Валерией. Пусть бог его простит!», сказал Авраам Руссо. Ранее Иосиф Пригожин говорил, что Авраам Руссо не просто так сочиняет про него байки. Как выразился муж Валерии, музыкант в молодости «со своей пипкой бегал по разным женщинам», сообщает «Собеседник».