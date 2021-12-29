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Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина

Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина
Певец Авраам Руссо продолжает конфликтовать с продюсером. Артист заявил, что знает много интересных подробностей о личной жизни продюсера Иосифа Пригожина. Правда, разрушать чужой брак он пока не хочет. По словам Руссо, Пригожин ничего не знает о его личной жизни. А вот он может поведать много интересного. Просто Руссо не любитель скандалов, поэтому предпочитает молчать.
Иосиф Пригожин «Я имею в руках достоверную информацию о его личной жизни. Я могу сказать об этом. Но не хочу разрушить его жизнь с его женой Валерией. Пусть бог его простит!», сказал Авраам Руссо. Ранее Иосиф Пригожин говорил, что Авраам Руссо не просто так сочиняет про него байки. Как выразился муж Валерии, музыкант в молодости «со своей пипкой бегал по разным женщинам», сообщает «Собеседник».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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