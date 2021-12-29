Авраам Руссо о поражении в финале "Суперстар": "Потому что я нерусский"

Вадим Карасев

Российский певец армянского происхождения Авраам Руссо заявил, что причиной его поражения в финале шоу "Суперстар" могла стать национальность. Первое место в конкурсе заняли исполнители Шура и Виктор Салтыков.

"Они знали, что я хедлайнер. Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю. Возможно, потому, что я нерусский", — сказал артист в интервью для "Газета.Ru".

По мнению певца, он показал шоу мирового уровня — у него были лучшие костюмы и "самые сильные" выступления. При выборе материала предпочтение отдавалось композициям с широким диапазоном, добавил он.

Уверен, что мои выступления были самыми сильными. Никаких песен из трех нот у меня не было, все с широким диапазоном. Послушайте — сами скажете.

Финальный выпуск шоу "Суперстар! Возвращение" показали в эфире российского телевидения 26 декабря. Выступления участников оценивали постоянные члены жюри — музыкальный критик Сергей Соседов и телеведущая Лера Кудрявцева, а также певица Диана Арбенина и исполнитель Сергей Жуков.

Ранее NEWSTES писал, что Вика Цыганова откровенно рассказала о злоупотреблении алкоголем артистами, участвовавшими в шоу "Суперстар".