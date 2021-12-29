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Азиза нашла своему мужу любовницу

Азиза нашла своему мужу любовницу
Певица Азиза готова на все, чтобы у нее были дети. Артистка и ее муж Алессандро мечтают стать родителями. Они пересмотрели множество вариантов, в числе которых и ЭКО, но пока что ничего не получается. И, похоже, звезда готова пойти на крайние меры. Ранее племянницы Азизы обещали стать донорами яйцеклеток для ее ребенка, но как дело дошло до ответственного момента — отказались. Затем Алессандро нашел в Италии друзей, готовых родить ребенка и отдать им, но из-за бюрократических проблем и пандемии сделать это не получится. В итоге Азиза решилась на отчаянные меры. Она готова... подарить мужу вторую жену. Официально это делать нельзя, но на Востоке, откуда она родом, такая форма семейной жизни вполне приемлема. «Женщина, которая придет в мой дом, будет мудрой... Она молодая, но прошла жизненный путь и определенные испытания. Она уважает меня, ценит наши отношения. Мы знакомы с ней 14 лет. У меня есть танцевальный ансамбль — она руководительница этого коллектива», — призналась певица в эфире «Пусть говорят» на Первом канале. Выяснилось, что Азиза давно дружит с 36-летней Мариной Огаян. Красивая брюнетка была на свадьбе артистки и признается, что ей понравился Алессандро. Она готова поддержать друзей в таком нелегком деле.
Азиза с мужем «Это не называется запасная жена. Всем известно, что на Востоке мужчина может иметь много жен по разным причинам. Я готова родить Алессандро ребенка, мы запишем его на меня», — сказала в студии Марина. Такое положение дел удивило экспертов. Они стали обвинять Азизу, а некоторые даже предрекли ей невеселое будущее. Мол, через какое-то время Марина уведет молодого мужа, а певица будет плакать в студии над своей несчастной жизнью. Но Азиза отмела все претензии. Правда, затем в студии появилась и другая участница танцевального коллектива — Наташа. Она решила сделать певице подарок и подарить ей свою яйцеклетку, чтобы та осуществила свою мечту. Ошарашенная звезда сначала смутилась, а потом ответила: «Я уже настроилась, что в дом войдет Марина, но и яйцеклетку возьму. Может быть, два ребенка будет?». К слову, звезда не боится потерять мужа, не страшится, что уйдет от нее к другой. Как-то она уже сообщила ему, что примет любое его решение: «Если ты влюбишься, то я уйду, чтобы открыть тебе дорогу туда, где будет жена, ребенок и все, о чем ты мечтаешь».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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