Бесплатно на Xbox стал доступен набор Techwars Global Conflict — Heroic Edition





Для приставок Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store стал доступен новый набор с игрой Techwars. Набор называется Techwars Global Conflict — Heroic Edition, и он включает в себя:

Techwars Global Conflict — Heroic Edition

3-дневную активацию премиум-класса1000 платиновой валютыПремиум-скин Demigod Prosperity LegacyПремиум-скин Last Imperor From HellИгру Techwars Global Conflict

Почувствуйте себя пилотом разрушительного железного гиганта, усовершенствуй военную машину по своему вкусу, отправляйся на поле сражения и дай отпор неприятелю!



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Набор распространяется бесплатно, его можно забрать в Microsoft Store. Отметим, что этот набор отличается от набора Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition, который выходил в ноябре, дополнительным премиум-скином, валютой и 3-дневным бонусным периодом.

Techwars Global Conflict — это условно-бесплатный проект, в котором игроки сражаются друг с другом на огромных роботах. Играть в Techwars Global Conflict можно даже без подписки Xbox Live Gold на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

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