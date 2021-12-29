Бесплатно на Xbox стал доступен набор Techwars Global Conflict — Heroic Edition
Для приставок Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store стал доступен новый набор с игрой Techwars. Набор называется Techwars Global Conflict — Heroic Edition, и он включает в себя:
3-дневную активацию премиум-класса
1000 платиновой валюты
Премиум-скин Demigod Prosperity Legacy
Премиум-скин Last Imperor From Hell
Игру Techwars Global Conflict
Techwars Global Conflict — Heroic Edition
Почувствуйте себя пилотом разрушительного железного гиганта, усовершенствуй военную машину по своему вкусу, отправляйся на поле сражения и дай отпор неприятелю!
Перейти в Microsoft Store
Набор распространяется бесплатно, его можно забрать в Microsoft Store. Отметим, что этот набор отличается от набора Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition, который выходил в ноябре, дополнительным премиум-скином, валютой и 3-дневным бонусным периодом.
Techwars Global Conflict — это условно-бесплатный проект, в котором игроки сражаются друг с другом на огромных роботах. Играть в Techwars Global Conflict можно даже без подписки Xbox Live Gold на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.
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