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Бесплатно на Xbox стал доступен набор Techwars Global Conflict — Heroic Edition

Бесплатно на Xbox стал доступен набор Techwars Global Conflict — Heroic Edition


Для приставок Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store стал доступен новый набор с игрой Techwars. Набор называется Techwars Global Conflict — Heroic Edition, и он включает в себя:



3-дневную активацию премиум-класса



1000 платиновой валюты



Премиум-скин Demigod Prosperity Legacy



Премиум-скин Last Imperor From Hell



Игру Techwars Global Conflict

Techwars Global Conflict — Heroic Edition

Почувствуйте себя пилотом разрушительного железного гиганта, усовершенствуй военную машину по своему вкусу, отправляйся на поле сражения и дай отпор неприятелю!

Перейти в Microsoft Store

Набор распространяется бесплатно, его можно забрать в Microsoft Store. Отметим, что этот набор отличается от набора Techwars Global Conflict — Demigod Legacy Edition, который выходил в ноябре, дополнительным премиум-скином, валютой и 3-дневным бонусным периодом.

Techwars Global Conflict — это условно-бесплатный проект, в котором игроки сражаются друг с другом на огромных роботах. Играть в Techwars Global Conflict можно даже без подписки Xbox Live Gold на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.


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По материалам: newxboxone

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