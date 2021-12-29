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Бесстрашные или глупые? 17 случаев, когда люди плевать хотели на технику безопасности

Бесстрашные или глупые? 17 случаев, когда люди плевать хотели на технику безопасности

Ни для кого не секрет, что меры предосторожности для здоровья и безопасности на работе имеют решающее значение. Однако часто работодатели и их сотрудники склонны игнорировать это, демонстрируя полное пренебрежение личной безопасностью. Но не забывайте, что жизнь у нас одна, и ее нужно беречь.

1. Друзья всегда поддержат

2. Самое подходящее место чтобы покурить!

3. Ничего не меняется в головах людей, даже спустя много времени

4. "Дорогая, у меня очень безопасная работа"

5. Тут был Человек паук

6. Не советуем ехать позади этой машины

7. Кен и Барби собрались на выпускной. Главное не разбить лица по дороге туда

8. Поводок для собаки очень надежная вещь, отвечаю!

9. Если у вас спросят, почему женщины живут дольше мужчин, просто покажите им это фото

10. Катят асфальт на автостраде Талладега. 1969 г. Безопасность просто на уровне!

11. Разогрев дизельного топлива

12. Ничего необычного, парень просто сажает деревья

13. О Господи..

14. Я бы не сделал этого даже за миллион евро

15. Да пофиг уже на высоту, вы скажите мне, как соединены лестницы?

16. Пусть у всех будут такие же крепкие отношения, как колеса этой машины

17. Не волнуйся, я тебя держу!

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По материалам: Юмор

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