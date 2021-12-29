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Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи. Его обвиняют "в пропаганде терроризма"

Блогера Юрия Хованского освободили из-под стражи. Его обвиняют "в пропаганде терроризма"

Суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, обвиняемого в пропаганде терроризма. Хованскому изменили меру пресечения — вместо ареста это будет запрет определенных действий до 8 января: Хованскому нельзя будет пользоваться интернетом, выходить из дома с 22 до 10 часов, посещать культурно-массовые мероприятия. Также Хованскому запретили общаться с прессой, поэтому комментариев журналистам после его выхода из здания суда не будет. У суда Хованского ждали не только репортеры, но и друзья, поклонники и неравнодушные к ситуации люди — во время судебного заседания они скандировали "Юра, выходи!".

Блогер Юрий Хованский находился в СИЗО с июня 2021 года: ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В пропаганде терроризма Хованского обвинили из-за песни о теракте на Дубровке в 2002 году, которая появилась на YouTube в 2020 году. По словам блогера, песню он исполнил еще в 2012 году — до появления в Уголовном кодексе статьи, по которой его сейчас обвиняют. Однако следствие придерживается другой версии и утверждает, что видео было записано в 2018 году. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее Хованский написал открытое письмо из СИЗО, в котором рассказал об угрозах со стороны следствия и попросил о помощи. Это письмо вызвало широкий общественный резонанс, за Хованского вступились многие известные люди, в том числе, например, и Ксения Собчак.


 



Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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