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Бритни Спирс опубликовала редкое видео с повзрослевшими сыновьями

Бритни Спирс опубликовала редкое видео с повзрослевшими сыновьями

В минувший понедельник 40-летняя Бритни Спирс поделилась в инстаграме редким семейным роликом. В нем певица показала повзрослевших сыновей от брака с Кевином Федерлайном: 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена.

На видео Бритни вместе с детьми и своим женихом Сэмом Асгари весело проводят время в интерактивном художественном центре в Лос-Анджелесе.

Приключения с детьми — это так весело,

— отметила Бритни.

Сыновья Бритни живут со своим отцом — после развода со звездой Федерлайн получил право опеки над ними, потому что Спирс признали недееспособной. Но певица старается по возможности с ними видеться. С бойфрендом своей матери Шон и Джейден, похоже, тоже отлично поладили.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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