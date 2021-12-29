Дело бывшего топ-менеджера BitMEX рассмотрят в октябре 2022 года

Команда юристов экс-директора по развитию BitMEX Грега Дуайера убедила американского судью отложить рассмотрение его дела до октября 2022 года, сообщает The Sydney Morning Herald.

Адвокаты аргументировали необходимость отсрочки недостатком времени на подготовку к разбирательству.

Окружной судья Джон Коэтл также согласился отделить дело Дуайера от трех других обвиняемых.

В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении Закона о банковской тайне сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Дуайеру. Каждому грозит до пяти лет тюрьмы.

Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн.

Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи. Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, а для Дело — $20 млн.

Проживавший на Бермудских островах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре.

Хэйес, Дело и Рид предстанут перед судом в марте.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс просил о совместном судебном разбирательстве для всех четырех обвиняемых. Он напомнил, что Дуайер был осведомлен о деле с момента обвинения.

Однако судья Коэтл указал на то, что юристы бывшего директора по развитию BitMEX до недавнего времени не участвовали в разбирательстве.

"У него будет значительно меньше времени на подготовку к судебному разбирательству, чем у других обвиняемых. Отсутствие времени помешает в подготовке к этому сложному делу", — постановил судья.

Напомним, гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит.